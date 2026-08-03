Уязвимость экономики Путина Виталий Шапран

3.08.2026, 9:24

Виталий Шапран

Разрушение складов Wildberries выявило довольно интересную финансово-экономическую проблему.

Бомбардировка складов Wildberries не представляет катастрофической угрозы для российской экономики, а скорее раздражает и нервирует россиян. Впрочем, разрушение складов выявило довольно интересную финансово-экономическую проблему.

После начала войны все военные риски взяла на себя дочерняя компания ЦБР — Российская национальная перестраховочная компания (РНПК). РНПК определила около десятка уполномоченных страховщиков, которые должны были покрывать эти риски. Когда же риски реализовывались на НПЗ, российские суды стали признавать их форс-мажором и позволяли страховщикам не выплачивать возмещение.

В 2026 году правительство РФ попыталось оказать давление на суды, чтобы те принимали решения о выплатах по страховым случаям. Но оказалось, что в таких случаях конечным плательщиком будет РНПК, то есть фактически — ЦБР и российский бюджет.

Дело только замяли, и тут снова повторилась практика невыплат в Wildberries, причем в ещё больших масштабах. В ответ РНПК сформировала резерв выплат по атакам БПЛА и ракет, но только в размере 100 млрд рублей. Для понимания ситуации: 100 млрд рублей — это лишь половина убытков от пораженных российских НПЗ по состоянию на начало июля 2026 года.

Российским властям нужно быть откровенными со своим народом и признать, что российский страховой рынок неспособен обеспечить защиту от масштабных украинских атак. Пример с Wildberries показал, что риски, связанные с развязанной Путиным войной, несут на себе сами граждане РФ, и никаких действенных инструментов защиты от таких рисков в РФ не существует.

Виталий Шапран, «Фейсбук»

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