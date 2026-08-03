Неизвестный преемник Федорова 3.08.2026, 9:02

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Евгений Хмара

Чем занимался в СБУ специалист по спецоперациям Хмара.

Люди, лично знающие нового главу Министерства обороны Евгения Хмару, помогли NV устранить часть «белых пятен», которыми изобилует его биография.

Острейший с начала войны внутриполитический кризис, связанный с внезапной отставкой правительства, привел в середине июля в кресло главы Минобороны нетипичного чиновника — представителя СБУ генерал-майора Евгения Хмару.

Во-первых, он не гражданское лицо, как того требует закон.

Поэтому, во-вторых, Хмара имеет статус «исполняющего обязанности». Причем, когда в январе прошлого года он возглавил СБУ после увольнения Василия Малюка, то также получил от президента статус «временно исполняющего обязанности».

А в-третьих, официальная биография Хмары, как для министерской должности, содержит слишком много белых пятен. Он настолько непубличен, что в первые дни после назначения генерала часто путали с другим Евгением Хмарой — известным украинским пианистом. Последний даже шутил по этому поводу.

Однако, похоже, президент Владимир Зеленский твердо намерен оставить «и.о.» во главе Минобороны — несмотря на требования продолжающихся уже несколько недель «картонных Майданов» и бескомпромиссную позицию уволенного министра Михаила Федорова. Впрочем, президент частично «услышал улицу» и назначил Михаила Драпатого главнокомандующим ВСУ вместо Александра Сырского.

Объясняя свой выбор министра, Зеленский писал, что Хмара обладает «большим и во многом беспрецедентным опытом ведения технологичных боевых действий» и что именно на это должны быть направлены оборонные усилия.

Мария Берлинская, ветеран и основательница проекта Victory Drones, считает Хмару одним из самых профессиональных украинских командиров. Она познакомилась с генералом уже после начала полномасштабной войны и обратила внимание на одну из его ключевых черт — умение играть вдолгую.

«У многих заканчивается терпение, опускаются руки. А Хмара может ждать столько, сколько нужно, — объяснила NV Берлинская. — И не просто ждать, а работать на результат — с выдержкой, позволяющей планировать эффект на полгода, год и более вперед».

Но почему всё же президент сделал ставку именно на Хмару? И что скрывает биография этого «временного» министра?

Специалист-взрывотехник

Официальная биография Хмары на удивление кратка, и даже Википедия не содержит элементарных сведений о генерале — ни даты и места рождения, ни данных об образовании или семейном положении.

Большинство этапов его служебной карьеры также до сих пор остаются засекреченными.

NV выяснил, что до СБУ Хмара служил в центре специального назначения Нацгвардии «Омега» и специализировался на минно-взрывном деле.

Именно на занятиях по минно-взрывному делу с ним познакомился народный депутат Роман Костенко — секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и полковник СБУ.

В 2011 году Хмара перешел в Центр специальных операций «А» («Альфа») СБУ, где начинал в качестве бричера — бойца, который идет первым и с помощью взрыва или специального инструмента проделывает проход в здание для штурмовой группы.

Впоследствии Хмара возглавил особую команду внутри самой «Альфы», созданную в 2014 году. «Мы называли это спецназом спецназа. Люди из других подразделений проходили отдельный отбор — еще более жесткий — и шли именно туда, потому что доверяли ему», — рассказал NV Костенко.

По его словам, доверие подчиненных Хмара завоевывал и честным распределением ресурсов, и качественной подготовкой людей, и тем, что сам развивал новые направления, в частности водолазное.

В свое время Костенко и Хмара жили в одном доме и обменивались книгами. Депутат подарил генералу труд Эдварда Люттвака — бывшего советника президента США Рональда Рейгана — под названием «Стратегия: логика войны и мира»; впоследствии Хмара присылал ему выписки из этой книги. Сам же Костенко получил книгу о делегировании полномочий. «Хмара постоянно учится. Многие командиры руководят, поддаваясь эмоциям или действуя так, как их когда-то учили в академии, — а он развивался и продолжает развиваться», — заверил депутат.

По инициативе Хмары при «Альфе» открыли школу «Вектор А», где бойцов в свободное от службы время обучали менеджменту и украинскому языку — причем речь шла не о грамматике, а об инструменте для развенчания российских нарративов.

А еще Хмара всегда был командиром, работавшим непосредственно на передовой: так, в 2022 году он, по словам Костенко, участвовал в боях за Северодонецк и Рубежное. «Именно с автоматом в руках», — уточнил депутат.

Бывший сотрудник СБУ и военный аналитик Иван Ступак, расспрашивавший коллег о Хмаре, получил такую характеристику генерала: «Человек в теме, человек в материале, человек опытный. И самое главное: он работает там, где работают его подчиненные, а не сидит в теплом кабинете в Киеве».

Змеиный и Паутина

На вопрос о том, чего Хмара не прощает подчиненным, Костенко ответил кратко: «Лжи. И уклонения от выполнения задания».

Сам Хмара никогда не избегал сложных задач.

«Он лично участвовал во многих операциях: в начале вторжения — в освобождении Киевской области, выполнял боевые задачи в Донецкой области, был задействован в управлении операцией по освобождению острова Змеиный [летом 2022 года]», — рассказал NV на условиях анонимности один из бывших коллег Хмары по СБУ.

Подготовка к последней операции длилась неделями — каждый шаг отрабатывали сотни раз, даже специально построили макет острова.

Как рассказывали NV участники операции, боевые группы доставляли на остров Змеиный вертолетами на сверхмалой высоте над морем. Первая попытка высадки сорвалась из-за действий вражеской авиации, и десантирование стало возможным лишь после повторного огневого поражения российских позиций. На самом острове спецназовцы продвигались по практически сплошному минному полю, а россияне пытались дистанционно подорвать заграждения вместе с десантом. Двое бойцов «Альфы» погибли; обоим посмертно присвоили звание Героя Украины.

Сам Хмара позже рассказал АрмияInform, что освобождение острова Змеиный — это знаковая победа, позволившая начать разблокирование Черного моря от контроля со стороны РФ.

С апреля 2023 года Хмара возглавил ЦСО «А» и начал превращать антитеррористическое подразделение в машину технологической войны. «Нам нужно было уничтожать по 100 орков в день на тактической глубине», — объяснял он ранее на форуме Defense Tech Era.

Ответом на этот вызов стали FPV-дроны, а впоследствии — дроны с оптоволоконной связью и дальностью действия более 20 км, а также дальнобойные комплексы. По данным СБУ, к началу 2026 года подразделение «Альфа» уничтожило российской техники на сумму более 5,5 млрд долларов. При этом данные цифры не учитывают операцию «Паутина» — удар дронами по десяткам российских самолетов (в том числе стратегическим бомбардировщикам) на аэродромах базирования, который обошелся РФ в 7 млрд долларов.

Именно операторы из «Альфы» непосредственно управляли частью беспилотников, нанесших удар по российским самолетам, — однако информация о том, насколько лично Хмара был задействован в операции, до сих пор остается закрытой. «Безусловно, он — один из ключевых участников. Но это была совместная операция многих подразделений», — пояснил Костенко.

Непубличный руководитель

В январе 2026 года, после отставки Василия Малюка, Хмара стал временно исполняющим обязанности главы СБУ. За полгода во главе спецслужбы он, по подсчетам «Суспільного», появился на публике лишь четыре раза, зато запустил то, что президент называет «дальнобойными санкциями»: системные удары по аэродромам, а также топливной и логистической инфраструктуре РФ.

«Значительная часть „бавовны“ на территории РФ — его заслуга. Неудивительно, что именно Хмаре президент поручил отвечать за недавнюю 40-дневную операцию по воздействию на Россию», — рассказал NV один из бывших коллег Хмары.

В самой же службе продолжалось самоочищение от коррупции: за первые четыре месяца СБУ сообщила о подозрениях примерно двадцати собственным сотрудникам, включая руководителей региональных управлений.

В то же время Берлинская вспоминает, как по приглашению Хмары в здание СБУ на Владимирской приходили украинские интеллектуалы — правозащитница Александра Матвийчук, чей «Центр гражданских свобод» получил Нобелевскую премию мира, писатель и поэт Сергей Жадан и другие. «Люди заходили еще с сомнением в глазах: зачем украинской интеллигенции общаться со спецслужбами? А выходили с совершенно иным впечатлением. Кто-то из гостей тогда сказал: наконец-то чувствуется, что это действительно наши, украинские спецслужбы», — рассказывает волонтер.

На новом уровне

На посту главы Минобороны Хмара дал лишь одно интервью, но примечательное: его собеседницей стала близкая к президенту США Дональду Трампу MAGA-блогер Лора Лумер. В июле она впервые побывала в Украине и вернулась с твердым убеждением, что прежде воспринимала большую войну сквозь призму российской пропаганды, а теперь стала ярой сторонницей борьбы украинского народа против кремлевского нашествия.

Хмара сдержанно объяснил Лумер, что воспринимает должность в Министерстве обороны как свою следующую боевую задачу. И его цель — добиться того, чтобы стоимость украинских ударов по глубокому тылу составляла лишь 2% от размера ущерба, который они наносят экономике РФ.

Отсюда и первые шаги бывшего главы СБУ в Минобороны: масштабирование возможностей для ударов на большую и среднюю дальность (deep strike и middle strike), наземные роботизированные комплексы, дроны-перехватчики.

На встрече с американской делегацией во главе с послом США при НАТО Мэтью Уитакером, состоявшейся 24 июля, Хмара призвал ускорить поставки ракет PAC-3 и PAC-2 GEM-T, а также обсудил локализацию производства этих ракет для системы Patriot в Украине.

Лумер пошел еще дальше: по его словам, когда Киев научится самостоятельно производить перехватчики, Украина сможет усиливать и будущие операции США.

Годы планирования операций, добавил Хмара, дали то, чего не дает ни одна кабинетная должность: реальную картину того, что работает на поле боя и что на самом деле нужно военным. Поэтому, по мнению генерала, логистика является частью боевой эффективности: среди приоритетов он назвал защиту маршрутов снабжения от российских дронов и своевременную доставку ресурсов в подразделения.

А из «Альфы» Хмара вынес принцип: не отправлять людей туда, куда не готов пойти сам.

Берлинская подтвердила, что Хмара действительно придерживается этих слов.

Судя по первым заявлениям, у Хмары с новым главнокомандующим ВСУ Драпатым сложился тандем без того клинча, который «погубил» предыдущую пару Федоров — Сырский.

«Договорились быть честными друг с другом, а все разногласия решать исключительно в интересах государства и украинских воинов», — пояснил и.о. министра изданию «АрмияInform».

Берлинская верит в этот тандем. По ее словам, Хмара — редкий для такого уровня руководитель: он не тянет одеяло на себя и мыслит не масштабами «Альфы», СБУ или Минобороны, а интересами государства. Поэтому должности для него — инструмент, а не самоцель.

От президента Драпатый и Хмара получили две главные задачи: закрыть небо и реформировать ТЦК, что должно придать мобилизации — по выражению Зеленского — «нормальное лицо».

Руководитель фонда «Вернись живым» Тарас Чмут ранее отмечал, что Хмару уважают в военной среде и среди партнеров, и что негативных профессиональных отзывов о нем он не слышал.

А Костенко напомнил, что комитет по нацбезопасности годами приглашал именно руководителя «Альфы», когда нужно было разобраться с закупками: «Он рассказывал, что практично, а что нет, что действительно эффективно, а что неэффективно».

Кроме того, по словам депутата, Хмара лично общался с семьями погибших бойцов своего подразделения, знает раненых и находил место в службе для каждого ветерана. «Для него команда — это очень важно», — заверил депутат.

Также выяснилось, что для Хмары война с РФ — это очень личная история. И рассказал, что у него растут двое сыновей — 11 и 9 лет. Поэтому Хмара хочет, чтобы боевые действия завершились до того, как дети достигнут призывного возраста: чтобы вместо войны они оба восстанавливали страну.

Не политик

«Планирование операций, закупка дронов, решение необходимых задач с учетом политической составляющей — всё это Хмара может сделать», — убежден Ступак.

Но дальше возникают риски. «Он военный генерал со своими принципами, но он еще не политик. И здесь [на должности в Минобороны] не получится им не стать», — предостерег Костенко.

Политическая должность означает подотчетность парламенту, гражданский контроль и публичность — то есть всё то, чего Хмара годами систематически избегал.

Ступак говорит и о другом: сможет ли человек с «окопной логикой» заменить Федорова в роли цифрового визионера, который на равных общался с крупными технологическими компаниями. «У меня есть определенные сомнения, что Хмара сможет общаться с Илоном Маском, хотя, безусловно, у него есть и другие достоинства», — отметил эксперт.

Однажды Берлинская заговорила с Хмарой о когнитивном домене войны — технологиях воздействия на сознание; в их потенциал она, по ее словам, верит так же, как в 2014 году горстка энтузиастов вместе с ней верила в беспилотники. «Я с приятным удивлением увидела собеседника стратегического уровня, который не просто поддержал эту тему, но и глубоко, аналитически понимает, почему такие возможности необходимо создавать в государстве уже сейчас», — рассказала ветеран.

В вопросе понимания военных технологий она ставит Хмару в один ряд с Федоровым, экс-заместителем командующего Воздушными силами Павлом Елизаровым, командующим СБС Робертом Бровди, Драпатым и главой ГУР Кириллом Будановым — людьми, которым «не приходится на пальцах объяснять, почему военные технологии будущего имеют решающее значение для победы нашего общества» и которые говорят на одном языке с ведущими инженерами, аналитиками и визионерами страны.

Ступак, в свою очередь, задает вопрос, который считает ключевым: «Один министр — это здорово. Но позволят ли ему сформировать свою команду, не будут ли вставлять палки в колеса?».

Сохраняется и юридическая коллизия: действующий генерал-майор не может занимать должность, которую закон резервирует за гражданскими лицами. Член комитета Рады по вопросам обороны Федор Вениславский пояснил Radio NV, что здесь возможны лишь два варианта: либо Хмара уйдет в запас, либо парламент изменит закон, разрешив военному возглавлять ведомство на время действия военного положения.

Как всё будет на самом деле? И не приведут ли к увольнению Хмары «картонный Майдан», упрямство Федорова или отсутствие поддержки со стороны Верховной Рады?

Пока что ответов нет — стоит подождать их хотя бы до середины августа.

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