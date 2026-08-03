Безумная выходка Лукашенко 8 Андрей Маховский

3.08.2026, 7:44

8,148

И опять не нашлось никого, кто бы спросил: «А зачем?»

Прямо на наших глазах разворачивается эпопея с отправкой в войска нерадивых работников сельского хозяйства. Чем дольше Лукашенко пытается объяснить, в чем смысл, тем абсурднее все это выглядит.

«Это не для того, чтобы пугнуть кого-то или пополнить армейские ряды. Если ты не хочешь работать на этой работе, мы тебя проверим на другой. Нормальной мужской и женской работе – в армии. Там комары, мошки и прочее. Пусть там послужат

Это не какое-то издевательство над людьми, мы просто даем возможность проявить себя на другой работе – мужской сложной работе», — говорит Лукашенко.

И опять не нашлось никого, кто бы спросил: «А зачем?» Как отправка аграриев в армию во время уборочной кампании поможет нам собрать урожай? Хорошо, ты накажешь нерадивых работников комарами и мошками, а урожаю от этого какая польза? Убирать его кто будет?

Соответственно, сейчас власти ищут, кем заменить аграриев, которых Лукашенко приказал отправить в армию.

Во-первых, решили их заменить военными. Как отчиталось Минобороны, более 1000 военнослужащих трудятся на полях Гомельской, Витебской и Могилевской областей. Ну, железная же логика.

Во-вторых, как сообщало МВД, «в период уборочной кампании обеспечено максимальное привлечение к труду в сельхозорганизациях неработающих трудоспособных граждан, стоящих на учетах в органах внутренних дел».

Просто оцените красоты игры. Аграриев – в армию. Военных – на поля. Крестьян, которые не хотят хорошо работать, – меняем на людей, которые в принципе не хотят работать.

И главное, что все при деле. Чиновники, армия, милиция – все суетятся. Списки составляются, все трудовые и нетрудовые ресурсы перемещаются, отчеты пишутся, премии выписываются. Ну красота же!

Правда, когда окажется, что из-за этих гениальных рокировок с урожаем или военной подготовкой что-то пошло не так, отвечать будет не автор идеи.

Отвечать будут те, кто воплощал ее в жизнь, потому что автор идеи ни за что отвечать не приучен. Он только виноватых искать умеет.

Андрей Маховский, YouTube-канал «Оптимум»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com