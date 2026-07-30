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Лукашенко снова пообещал отправлять нерадивых работников в армию

  • 30.07.2026, 11:09
Лукашенко снова пообещал отправлять нерадивых работников в армию

Новая идея фикс диктатора.

Лукашенко прилетел Брест. Сегодня, 30 июля, едва выйдя из вертолёта, он не скрывал разочарования увиденным.

«Я ждал большего, честно говоря! В общем неплохо, но восторга нет…» — заявил диктатор.

Досталось и тем, кого он считает нерадивыми работниками — им снова пригрозили армией: «Те, кто не захочет проявить себя на работе, тот сможет проявить себя в армии».

Подытожил Лукашенко тем, что народ пора приучать к дисциплине — «хотя это и непопулярно из моих уст», признал он.

Ранее диктатор распорядился отправлять в армию тех, кто плохо работает и не соблюдает трудовую дисциплину в сельском хозяйстве.

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