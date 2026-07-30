В Минске временно перестанут принимать заявления на Карту поляка
- 30.07.2026, 11:29
В посольстве Польши назвали сроки и причину.
В посольстве Польши в Минске весь август не будут принимать заявления по вопросам карт поляка. Об этом сообщается на сайте gov.pl.
«C 1 по 31 августа 2026 года Консульский отдел и отдел по делам польской диаспоры Посольства Республики Польша в Минске не будут принимать заявления на получение карты поляка по организационным причинам», — говорится в уведомлении.
Ранее сайт Charter97.org писал, что с 1 июня владельцы Карты поляка должны записываться на подачу документов на польскую визу через визовый центр VFS Global на общих основаниях. Ранее они могли обращаться напрямую в консульский отдел посольства Польши в Минске по электронной почте. Новый порядок будет действовать до дальнейшего уведомления.