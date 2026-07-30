«В окружении Путина начнется борьба» 30.07.2026, 11:49

Ресурсов все меньше.

Чем банкротство маркетплейса Wildberries и компаний «кошельков Путина» грозит экономике России? Такой вопрос сайт Charter97.org задал генерал-майору СБУ в запасе Виктору Ягуну:

— Финансовые сложности вокруг Wildberries действительно существуют. После повреждения нескольких складов российские власти начали обсуждать возможные меры государственной поддержки компании и связанных с ней предпринимателей. В отчетности Wildberries фигурируют сотни миллиардов рублей обязательств, хотя сама компания утверждает, что ее долговая нагрузка остается приемлемой. Таким образом, наличие крупного долга еще не означает автоматического банкротства.

Но если крупный маркетплейс действительно станет неплатежеспособным, последствия будут серьезными. Пострадают сотни тысяч продавцов, владельцы пунктов выдачи, логистические компании, банки и поставщики. Возникнут цепочки неплатежей, сократятся налоговые поступления, а государству придется спасать компанию за счет кредитов государственных банков, налоговых льгот или бюджетных субсидий.

Это необязательно приведет к мгновенному краху всей банковской системы России, но может создать крупный очаг финансовой нестабильности и переложить частные убытки на государство и российских налогоплательщиков.

Подобная ситуация возможна и со структурами Ротенбергов или Тимченко. Их компании участвуют в крупных государственных и инфраструктурных проектах, поэтому Кремль, скорее всего, будет стремиться не допустить их неконтролируемого банкротства. Наиболее вероятны реструктуризация долгов, новые государственные гарантии, передача части активов государственным банкам или фактическая национализация проблемных предприятий.

— Как российские олигархи будут действовать дальше, если Путин продолжит забирать их деньги и активы ради войны?

— Большинство российских олигархов не станет открыто сопротивляться. Они будут пытаться договориться с Кремлем, получить новые государственные контракты, льготные кредиты и гарантии, а также доказать свою полезность для военной экономики.

Одновременно они будут спасать то, что еще можно спасти: переписывать собственность на родственников и доверенных лиц, выводить капитал через третьи страны, создавать резервные структуры за пределами России и готовить личные планы эвакуации.

Часть крупного бизнеса попытается еще глубже встроиться в военно-промышленный комплекс. В нынешней российской системе самый надежный способ сохранить активы — стать необходимым режиму. Поэтому олигархи будут демонстрировать лояльность, финансировать государственные проекты и одновременно пытаться защитить хотя бы часть своего имущества.

Однако у этой стратегии есть предел. Чем дольше продолжается война, тем меньше ресурсов остается для распределения между приближенными к Путину группами. Внутри элиты неизбежно будет усиливаться борьба за государственные деньги, контракты и контроль над активами.

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