Туск подтвердил, что в Польше могла упасть российская ракета 30.07.2026, 12:08

Фото: Kancelaria Premiera / X

Премьер страны заявил, что военные были готовы ее сбить.

Во время очередной массированной атаки России на Украину крылатая ракета залетела в воздушное пространство Польши и упала на польской территории в Люблинском воеводстве. Инцидент подтвердил премьер-министр страны Дональд Туск, прибывший на место происшествия.

«Во время массированных атак России по Украине произошло нарушение польского воздушного пространства. Мы имеем серьёзное происшествие», — цитирует его wp.pl.

Туск отметил слаженную работу военных: по его словам, первые данные однозначно показывают, что соответствующие службы, в первую очередь армия и польские пилоты, сработали быстро и эффективно. Более того, по словам премьера, страна была готова сбить ракету, если бы та продолжила полёт вглубь польской территории.

Что касается типа ракеты, Туск был осторожен в формулировках: «Всё указывает на то, что мы имеем дело с российской ракетой Х-101, но мы не опережаем результатов детального исследования».

Пострадавших в результате инцидента нет, разрушений также не зафиксировано. На место падения ракеты немедленно выехали сам премьер-министр, а также руководство Министерства национальной обороны и МВД Польши.

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