Белоруска сняла в банкомате наличные — а с ее счета списали 1260 рублей комиссии 1 30.07.2026, 12:15

Финансовый сюрприз вызвал бурые комментарии.

Со счета белоруски списали 1260 рублей комиссии за снятие наличных с карточки «Белагропромбанка» в банкомате «Белинвестбанка». О неприятном финансовом сюрпризе женщина рассказала на своей странице в Threads, пишет «Зеркало».

Пользовательница рассказала, что в банкомате, «который ближе к дому», она сняла 40 тысяч рублей «за проданную свою машину через автохаус».

«Раньше всегда так делала и никакой комиссии банк не брал. Сегодня в приложении обнаружила, что списано за снятие 1260 белорусских рублей», — написала белоруска.

Она пояснила, что обратилась по этому вопросу в службу поддержки «Белагропромбанка», где ей сообщили, что финучреждение изменило условия обслуживания и ввело новые тарифы на операции в банкоматах сторонних банков.

«Как я должна была это узнать, в какой момент? Чувствую себя обманутой», — возмутилась пользовательница.

Пост белоруски вызвал резонанс в соцсетях. Некоторые пользователи посоветовали перед тем, как снимать крупные суммы в «чужих» банкоматах, все же уточнять условия обслуживания.

«Банки периодически меняют партнеров. Информация об этом публикуется на их сайтах», — отметила tatiyana.trubkina.

Действительно, еще 29 сентября 2025 года «Белагропромбанк» предупредил своих клиентов о том, что с 5 ноября 2025 года снятие наличных по карточкам «Белагропромбанка» и просмотр суммы на карточке в банкоматах «Белинвестбанк» «будет производиться платно».

Одна из пользовательниц подчеркнула, что 4 октября получила от «Белагропромбанка» уведомление о комиссии в банкоматах «Белинвестбанка» на мессенджер Viber. В подтверждение своих слов она опубликовала скриншот сообщения.

При этом размер комиссии удивил комментаторов.

«Это просто ужасно, настоящий грабеж. Раз такие огромные комиссии снимают, почему не показывают на экране после ввода суммы снятия конкретную сумму комиссии? Увидев такую комиссию, любой бы отменил снятие, у нас народ не магнаты», — возмутилась yuliyaddd.

Пользовательница olyaolyyyaolya рассказала о том, что тоже столкнулась с похожей ситуацией:

«Я тоже как-то снимала деньги и увидела, что пропало 350 белорусских рублей. Начала разбираться, и выяснилось, что комиссия. Самое интересное, что перед снятием я позвонила в свой банк и уточнила несколько раз, где я могу снять деньги без комиссии, мне сказали, в каких банках, но я перепутала «Белгазпромбанк» и «Белагропромбанк». 350, конечно, не 1260, но расстроилась я тогда очень сильно».

«Тоже сняла с карты «Белагропромбанка» деньги в банкомате «Белинвестбанка» и была в шоке от процентов. До этого всегда там снимала деньги и было без комиссии. Причем у меня комиссию взяли 30 процентов. Это как вообще?! Я не принимаю, откуда такие тарифы?! И почему об этом не было никаких предупреждений! Такое чувство, что мои деньги пришли пешком из банка в тот банкомат», — поделилась iriso4ka2010.

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