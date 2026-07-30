Ученые выделили четыре типа мыслителей
- 30.07.2026, 12:31
Разные люди склонны зацикливаться на определённых типах информации.
Исследователи из Клермонтского аспирантского университета и Уханьского университета провели эксперимент над 258 добровольцами в возрасте от 19 лет до 71 года. На протяжении двух недель участники пользовались специальным приложением для смартфона, пишет «Нож».
Приложение издавало звуковой сигнал восемь раз в день. Услышав его, испытуемые должны были описать свои актуальные мысли и действия, а также оценить свой уровень счастья.
Анализ более чем 23 тыс. ответов показал: рассуждения людей тесно связаны со временем суток, так как днём почти все сосредоточены на работе, а вечером — на отдыхе. При этом, согласно детальной оценке осознанных мыслей, всех участников эксперимента можно разделить группы.
Итак, экономисты выделили четыре группы мыслителей: тревожные люди; люди, сконцентрированных на быте; личности, «мыслящие телом»; и трудоголики, совмещающие работу и спорт.
По словам учёных, «тревожники» на 60 % чаще всех остальных думают о глобальных событиях, а на 50 % чаще — о своём здоровье и безопасности. Любители быта вдвое больше других зацикливаются домашних делах и финансовой сфере, а также довольно часто вспоминают сюжеты из фильмов и книг.
«Мыслящие телом» с завидной регулярностью прислушиваются к своим физическим ощущениям, испытывают навязчивые мысли, погружаются в саморефлексию. Последние — трудоголики-спортсмены — на вдвое чаще думают о работе, однако при этом уделяют на 25 % больше времени мыслям об увлечениях, играх и искусстве.
Учёные уточнили, что любой человек меняется на протяжении всей своей жизни, и их результаты не стоит экстраполировать на всё общество.