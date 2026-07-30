Раскрыт секретный план Инфантино по продаже чемпионата мира по футболу 1 30.07.2026, 13:02

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Фото: AP

Это крупнейшего скандала в истории ФИФА.

Президент ФИФА Джанни Инфантино оказался в центре масштабного скандала после появления информации о закрытом проекте приватизации чемпионата мира. Как пишет The Independent, идея разрабатывалась более года, однако о ней не знали даже ближайшие советники главы ФИФА и многие члены Совета организации (перевод — сайт Charter97.org).

Проект держался в строжайшем секрете и вызвал возмущение не только в Европе, но и среди союзников Инфантино в других конфедерациях. «Это односторонний проект Инфантино», — утверждают источники в футбольном руководстве. Другие собеседники говорят, что президент ФИФА «выходит из-под контроля», игнорируя привычные процедуры принятия решений.

Сообщается, что первые сведения о готовящейся реформе появились в финансовых кругах во время клубного чемпионата мира в США. После утечки информации УЕФА начал экстренные консультации с другими членами Совета ФИФА, а публикация материалов в СМИ вынудила организацию раньше времени объявить о запуске процесса обсуждения.

Главные вопросы касаются того, кто инициировал идею, какие частные инвесторы стоят за проектом и на каком основании Инфантино действовал без согласования с руководящими органами. По данным источников, некоторые представители футбольного сообщества связывают инициативу с деловыми кругами, близкими к семье президента США Дональда Трампа.

Особое недовольство вызвали условия голосования. По информации Национальным федерациям дали всего 53 дня на принятие решения, а несогласные рискуют потерять до 75% финансирования. «Это возможность, а не обязательство», — заявил сам Инфантино, подчеркнув, что речь идет лишь о начале консультаций.

Тем временем УЕФА готовит экстренное совещание, на котором, как сообщается, могут обсуждаться даже варианты бойкота. Противники проекта предупреждают, что приход частного капитала изменит саму природу мирового футбола, поставив коммерческую выгоду выше интересов игры и национальных федераций.

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