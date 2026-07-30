ВСУ ударили по третьему складу Wildberries за день
- 30.07.2026, 13:37
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Дроны пролетели почти 1400 километров.
В российской Перми после атаки беспилотников загорелся склад маркетплейса Wildberries. Это уже третий логистический хаб компании, по которому был нанесен удар в четверг, 30 июля.
Об этом пишет российское издание «Агентство», опираясь на OSINT-анализ на основе кадров, появившихся в украинских Telegram-каналах Supernova+ и Exilenova+.
По данным Exilenova+, пожар вспыхнула на складе Wildberries в пригороде Перми — в поселке Фролы.
«Пермь расположена примерно в 1,4 тысячи км от границы с Украиной, что делает этот удар самой дальней успешной атакой по складам Wildberries», — отметили в «Агентстве», добавив, что в целом к настоящему моменту склады маркетплейса были атакованы в пяти федеральных округах РФ.