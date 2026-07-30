Министр обороны Польши: От войны нас отделяют метры 30.07.2026, 14:04

Владислав Косиняк-Камыш

PAP/Paweł Supernak

Падение российской ракеты еще раз показало, что ситуация серьезная.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в связи с инцидентом с ракетой, упавшей в Люблинском воеводстве, подчеркнул, что вблизи Польши идет война, которую некоторые «уже не хотят видеть».

Заявление главы польского оборонного ведомства приводит RMF 24.

Как отметил Косиняк-Камыш, этот инцидент в очередной раз доказывает, что «ситуация серьезная».

«Это всего лишь несколько метров, которые отделяют нас от этой войны, и эта ночь в очередной раз доказывает – не тем, кто сидит за этим столом, не командирам, не пожарным, не полицейским, – а нам всем еще раз, что ситуация очень серьезная. Что ситуация такова, что создает угрозу, а службы и вооруженные силы готовы принимать любые решения, чтобы защитить Республику и ее граждан», – подчеркнул Косиняк-Камыш.

Он также отметил, что схема действий служб оправдала себя.

«Это для нас является абсолютным приоритетом. Анализ ситуации, передача информации, принятие решений. Это схема действий, которая была утверждена и еще раз подтвердила свою эффективность сегодня ночью», – сказал он, отметив также, что все службы интегрированы – как вооруженные силы, так и полиция, пожарная охрана и разведывательные службы.

По словам премьер-министра Польши Дональда Туска, на данный момент все указывает на то, что этой ночью в Люблинском воеводстве упала российская крылатая ракета Х-101.

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