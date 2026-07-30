В Беларуси доллар взлетел до максимума за четыре месяца 30.07.2026, 14:24

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Евро также идет вверх.

В четверг, 30 июля, на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи доллар обновил максимум за четыре месяца, а евро — за три с половиной. А вот российский рубль, наоборот, подешевел.

Итоги торгов 30 июля:

1 доллар — 2,9133 рубля (+0,24%, или +0,7 копейки);

1 евро — 3,3304 рубля (+0,74%, или +2,43 копейки);

100 российских рублей — 3,6624 рубля (-0,26%, или -0,94 копейки);

10 китайских юаней — 4,3245 рубля (+0,33%, или +1,41 копейки).

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