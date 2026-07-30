Движение через погранпереход «Брест» останавливали из-за неизвестной сумки
- 30.07.2026, 14:42
На место происшествия приезжали пожарные и «скорая».
Пользователь Threads intercarseurope в 9.50 написал о ЧП на белорусско-польской границе, сообщает Charter97.org.
«На переходе Брест-Тересполь приостановлено движение. Таможенники говорят, что, возможно, пару часов движения не будет, — говорится в сообщении. — На место приехали скорая помощь, пожарные».
Спустя час стало известно, что движение восстановлено.
«Нашли сумку неизвестного хозяина, насколько нам известно, — написал автор сообщения о причине перекрытия движения. — Сейчас все хорошо. Таможенники молодцы».