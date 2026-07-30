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Движение через погранпереход «Брест» останавливали из-за неизвестной сумки

  • 30.07.2026, 14:42
Движение через погранпереход «Брест» останавливали из-за неизвестной сумки

На место происшествия приезжали пожарные и «скорая».

Пользователь Threads intercarseurope в 9.50 написал о ЧП на белорусско-польской границе, сообщает Charter97.org.

«На переходе Брест-Тересполь приостановлено движение. Таможенники говорят, что, возможно, пару часов движения не будет, — говорится в сообщении. — На место приехали скорая помощь, пожарные».

Спустя час стало известно, что движение восстановлено.

«Нашли сумку неизвестного хозяина, насколько нам известно, — написал автор сообщения о причине перекрытия движения. — Сейчас все хорошо. Таможенники молодцы».

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