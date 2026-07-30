Один из крупнейших НПЗ «Лукойла» остановил треть мощностей после атаки БПЛА 1 30.07.2026, 15:04

Он стал седьмым крупным нефтезаводом, поврежденным беспилотниками с начала месяца.

НПЗ «Пермнефтеоргсинтез» остановил около трети мощностей после атаки беспилотника 29 июля, сообщает Reuters со ссылкой на отраслевые источники (перевод — The Moscow Times).

По данным собеседников агентства, на заводе, который входит в топ-10 по мощности в России и является вторым крупнейшим у «Лукойла», была аварийно остановлена установка первичной переработки нефти АВТ-5 производительностью 12.930 тонн в сутки (34% мощности НПЗ). При этом завод располагает еще тремя установками и сможет задействовать их резерв, чтобы работать на 75% от мощности, сказали источники Reuters.

Способный перерабатывать 13 млн тонн нефти в год, выпуская около 2 млн тонн бензина и более 5 млн тонн дизеля, «Пермнефтеоргсинтез» стал седьмым крупным нефтезаводом, поврежденным беспилотниками с начала месяца.

28 июля полностью остановил переработку Тюменский НПЗ, 14 июля остановился НПЗ «Газпромнефтехим Салават», 12 и 8 июля соответственно прекратили работу Сызранский и Саратовский НПЗ «Роснефти».

6 июля прекращал выпуск Омский НПЗ «Газпром нефти» — крупнейший в России, однако к концу месяца, по данным Financial Times, он полностью восстановил производство. 2 июля останавливал переработку НПЗ «Нижегороднефтеоргсинтез» «Лукойла». Сейчас он работает с загрузкой около 50%, согласно оценкам S&P Global.

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