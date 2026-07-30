Белорусы о россиянах: Воровство у них в крови 30.07.2026, 15:43

История о том, как минчанин сдал квартиру девушке из Ростова.

Пользователь Threads alaksandrpetrovic6402026 рассказал, чем закончилось для него общение с россиянкой.

«Познакомился в инете с девчонкой из Ростова, — пишет он. — Переезжала в Минск, решил сдать ей свою пустующую квартиру. И тут началось: «У вас в Белоруссии все такие медленные» «Белоруссия то», «Белоруссия сё». Я спокойно объяснил: страна называется Беларусь. Это официальное название. Знаете, что изменилось? Ничего. Она будто специально повторяла «Белоруссия» в каждом предложении. Я молчал. Думал: ну, разница менталитетов. Лишь бы платила вовремя.

В день оплаты звоню — недоступна. Пишу — заблокирован везде. Приезжаю на квартиру, а она стерильна. Телевизор, микроволновка, посуда и даже белье «уехали» с девушкой.

Заявление в милицию, конечно, написано, видео с камер подъезда сняты (как она выносит мои вещи в чемоданах — это отдельный шедевр).

Но мораль истории я усвоил на всю жизнь: если человек с порога не уважает тебя и твою страну — не надо сдавать ему жилье. Минск, если что, прекрасен. А Беларусь — она Беларусь. Запомните уже!»

Пользователи соцсети выразили сочувствие минчанину и поделились своими впечатлениями от общения с россиянами. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

— Один мужик рассказывал, что как только в коллективе появлялся русский, сразу было воровство. Наверное да, у них в крови.

— У меня при сдаче квартиры пока что самый странный момент был, когда при приемке обнаружила, что исчез поролон с сиденья у дивана. Буквально осталась фанера. Загадка для меня. А Вам — удачи!

— Что я знаю про россиян? Что от них нужно держаться подальше.

— Ну хоть квартира осталась. Я сегодня прочитала, что пара россиян сняла квартиру и продала.Обманом выпросили под предлогом, что работодатель требует для отчетности документы на квартиру, он как честный человек, дал и все – поминай, как звали, неизвестно как история закончится.

— Вы думали воровство унитазов, чужого белья на оккупированных территориях — это выдумки? Или думали, вам каких-то других, особенных российских завезли.

— С россиянами вообще связываться не стоит.

— Испанский стыд.

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