Россия не смогла восстановить после ударов БПЛА 18 крупных нефтезаводов 30.07.2026, 16:17

Пострадавшие от беспилотников НПЗ потеряли 45% мощности.

Кампания украинских дальнобойных ударов по нефтезаводам, которую ВСУ проводят при содействии разведок США и Франции, надолго выбила из строя нефтепереработку — одну из крупнейшей отраслей промышленности, на которую приходится около 12% всего выпуска в стране, пишет The Moscow Times.

Из 26 попавших под удары и остановивших производство НПЗ по состоянию на 27 июля к полноценной работе смогли вернуться лишь 8, сообщает Financial Times со ссылкой на спутниковые данные и анализ S& P Global.

Возобновили выпуск нефтпродуктов со 100-процентной загрузкой крупнейший в России Омский НПЗ, завод «Танеко» в Татарстане, «Газпромнефтехим Салават» в Башкирии, а «Уфанефтехим», «Пермнефтеоргсинтез», Новоуфимский, Ухтинский и Антипский НПЗ.

При этом не менее 11 заводов смогли восстановить производство лишь частично, а 7 продолжают простаивать. Среди них — «Кинеф» в Ленинградской области, второй по мощности в стране, Туапсинский, Сызранский, Куйбышевский и Новокуйбышевский НПЗ «Роснефти», а также завод в Славянске-на-Кубани и Астраханский ГПЗ «Газпрома».

Заводы в Рязани, Нижнем Новгороде и Волгограде, входящие в топ-10 по объемам в России, смогли вернуть к работе лишь половину мощностей; Московский НПЗ — около трети.

В среднем, по расчетам FT, пострадавшие от беспилотников нефтезаводы потеряли 45% мощности. Как правило, их ремонт занимает несколько месяцев, оценивают аналитики «Финама». Но некоторые установки заменить или восстановить сложнее. Например, те, что отделяют соль и воду от нефти — они находятся в самом начале процесса переработки, отмечает Исаак Леви, аналитик финского Centre for Research on Energy and Clean Air. Одна таких установок была повреждена на Омском НПЗ мощностью 22 млн тонн в год, который входит в число крупнейших в мире.

В отличие от прошлогодней, украинская кампания 2026 года скоцентрирована на вторичных установках НПЗ. Они выделяют из нефти легкие нефтепродукты, такие как бензин, авиакеросин и дизельное топливо, поясняет старший научный сотрудник Carnegie Russia Eurasia Center Сергей Вакуленко. Хотя заводы могут продолжать выпуск, качество продуктов снижается.

В июле объемы нефтепереработки в России падали до 3,5 млн баррелей в сутки — самого низкого уровня более чем за два десятилетия, а регионы — от Сибири до Калиниграда охватил дефицит топлива. Сейчас России удалось восстановить часть нефтепереработки, главным образом за счет перезапуска Омского НПЗ, отмечает аналитик S&P Global Energy Дэниэл Эванс. Однако значительная часть мощностей продолжает простаивать, что делает задачу по балансировке российского топливного рынка «крайне сложной», подчеркивает он.

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