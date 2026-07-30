Внедорожник Mini бросил вызов американским горам 30.07.2026, 16:35

Фото: Mini

В компании утверждают что это самая «прочная модель» за всю историю.

Компания Mini испытывает новый Countryman Edition, который станет самым приспособленным к бездорожью кроссовером в истории бренда. Сейчас замаскированный прототип проходит серию испытаний в Скалистых горах США, где инженеры проверяют его на каменистых трассах, гравийных дорогах и высокогорных перевалах, пишет Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).

По словам представителей компании, новинка создается не как декоративная версия с внедорожными шинами, а как полноценный автомобиль для путешествий по пересеченной местности. «Это самый прочный Countryman, который мы когда-либо создавали», — заявляют в Mini.

Фото: Mini

Судя по опубликованным снимкам, кроссовер получил увеличенный дорожный просвет, переработанную подвеску, внедорожные покрышки, багажную систему на крыше и увеличенный задний спойлер. Однако технические характеристики пока держатся в секрете. Производитель еще не раскрыл данные о клиренсе, размерах шин, углах въезда и съезда, а также о силовой установке.

Фото: Mini

Мировая премьера модели запланирована на октябрь 2026 года. После дебюта автомобиль примет участие в Rebelle Rally — одном из самых сложных женских внедорожных ралли-рейдов протяженностью более 2 400 километров. В Mini считают, что участие в соревновании позволит доказать надежность новой версии в реальных условиях эксплуатации.

Фото: Mini

Новый Countryman Edition должен занять нишу между обычными городскими кроссоверами и серьезными экспедиционными автомобилями, предлагая владельцам универсальность как на асфальте, так и за его пределами. «Главная задача — превратить каждую поездку в настоящее приключение», — подчеркнули в компании.

Фото: Mini

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