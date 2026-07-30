Под завалами дома во Львове нашли тело человека
- 30.07.2026, 17:07
Всего в результате атаки пострадало более 30 человек.
Во Львове под завалами разрушенной ракетой пятиэтажки спасатели обнаружили тело мужчины. Поисково-спасательная операция на месте удара продолжается.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника ЛОВА Максима Козицкого.
Что известно о погибшем
Под обломками дома по улице Выговского спасатели обнаружили тело мужчины. Его личность устанавливают.
Поисково-спасательная операция во Львове еще не завершена.
Спасатели продолжают разбирать завалы поврежденного здания, ведь под обломками могут оставаться люди.
Массированный обстрел Украины 30 июля: что известно
Напомним, ночью 30 июля Россия нанесла массированный ракетно-дроновый удар по Украине, во время которого ракета попала в жилую высотку на улице Выговского во Львове, а также разрушила дом многодетной семьи под Кривым Рогом.
Всего враг применил 74 ракеты и 284 дрона.
Ранее стало известно, что из-под завалов львовской пятиэтажки спасатели ранее достали 93-летнюю женщину, а всего спасли 12 человек.
Тогда два человека еще считались пропавшими без вести. Пострадавших - более 30, и это только во Львове.