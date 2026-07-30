У Трампа появился новый союзник
- 30.07.2026, 17:46
Будущий президент Колумбии отворачивается от Китая.
Избранный президент Колумбии Абелардо де ла Эсприэлья, который вступит в должность 7 августа, заявил, что Соединенные Штаты являются для страны «самым важным торговым партнером и главным военным союзником». Его победа открывает возможность перезапустить отношения между Боготой и Вашингтоном после нескольких лет дипломатических разногласий, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).
Новый президент унаследовал непростую экономическую ситуацию — бюджетный дефицит растет, кредитный рейтинг страны снижен, а ключевая ставка центрального банка достигла 12%. В таких условиях Колумбии необходимы масштабные инвестиции в транспорт, энергетику, добычу нефти и критически важных полезных ископаемых.
Однако борьба за влияние уже идет. За последние годы Китай значительно укрепил позиции в стране, вложив около 4,4 млрд евро в горнодобывающий сектор и профинансировав строительство первой линии метро Боготы стоимостью почти 3,9 млрд евро. США, напротив, пока уступают Пекину по объему инвестиций.
«Следующий этап отношений будет определяться не тем, что США уже имеют в Колумбии, а тем, смогут ли они удовлетворить новые инвестиционные потребности страны», — считают авторы.
Эксперты подчеркивают, что Вашингтон располагает необходимыми финансовыми инструментами для поддержки инфраструктурных проектов, но действовать необходимо быстро. «США должны предложить именно то, что Колумбии сейчас нужно, и что Китай пытается предоставить уже несколько лет», — пишут авторы.
Ближайшие месяцы покажут, сумеет ли Вашингтон воспользоваться благоприятным политическим моментом или Пекин окончательно закрепит свое влияние в одной из ключевых стран Латинской Америки.