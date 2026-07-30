Под Россонами силовики задержали около 350 человек 4 30.07.2026, 18:10

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Первая беларусская «Радуга» (Rainbow Gathering) в 2010 году

Фото: Ратмір / wikimedia.org, CC BY-SA 1.0

Людей задерживали целыми семьями.

Под Россонами на Витебщине 29 июля силовики задержали около 350 человек, сообщила «Віцебская Вясна».

По предварительной информации, задержанные — участники ежегодного слета, который проводят белорусские представители движения «Семья радуги» (Rainbow Family).

Rainbow Family объединяет сторонников идеи гармоничного сосуществования с природой и протеста против условностей капиталистического общества. Слеты проводятся в малонаселенных местах, палаточные городки устанавливают вблизи водоемов.

«На тех, кто хотел просто отдохнуть на природе и встретиться со старыми друзьями, вчера совершили милицейский налет. Людей задерживали целыми семьями. Известно, что вместе со взрослыми ночь в изоляторе временного содержания (ИВС) были вынуждены провести и несколько детей», — сообщили правозащитники.

По их информации, на задержанных составили протоколы за участие в несанкционированном массовом мероприятии и предупредили, что в течение двух месяцев их ждет суд.

Как отмечается, похожая история произошла в Витебске в 2025 году, когда около 300 студентов из Шри-Ланки собрались вместе, чтобы отметить национальный Новый год. Тогда милиция задержала сотни иностранцев.

Напомним, в конце июня силовики задерживали «около 200 участников так называемого рейва» под Столбцами.

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