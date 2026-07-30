Лукашенко заявил, что понял суть политики США
- 30.07.2026, 18:37
Диктатор сообщил, что Трампу нужны от его режима нефть и деньги.
Александр Лукашенко поблагодарил президента США Дональда Трампа за его высказывания о внешней политике Вашингтона. По словам Лукашенко, заявления американского лидера позволили понять, какие интересы США преследуют в отношениях с его режимом и другими странами, пишет БелТА.
«Спасибо Дональду Трампу. Он более открытый политик, чрезмерно открытый. Мы теперь поняли, что за политика [у США]. Теперь вы понимаете, что от нас хотели? Нефть, деньги <...> Бомбим, если нет нефти. Он открыто говорит, что Венесуэла ему сто лет не нужна — нужна нефть. Я это понимал давно. Публично не мог говорить», — сказал Лукашенко на совещании в Бресте.