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Лукашенко заявил, что понял суть политики США

  • 30.07.2026, 18:37
Лукашенко заявил, что понял суть политики США
Фото: Getty Images

Диктатор сообщил, что Трампу нужны от его режима нефть и деньги.

Александр Лукашенко поблагодарил президента США Дональда Трампа за его высказывания о внешней политике Вашингтона. По словам Лукашенко, заявления американского лидера позволили понять, какие интересы США преследуют в отношениях с его режимом и другими странами, пишет БелТА.

«Спасибо Дональду Трампу. Он более открытый политик, чрезмерно открытый. Мы теперь поняли, что за политика [у США]. Теперь вы понимаете, что от нас хотели? Нефть, деньги <...> Бомбим, если нет нефти. Он открыто говорит, что Венесуэла ему сто лет не нужна — нужна нефть. Я это понимал давно. Публично не мог говорить», — сказал Лукашенко на совещании в Бресте.

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