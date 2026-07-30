Август – роковой месяц для Путина Леонид Швец

30.07.2026, 19:11

Этот месяц традиционно богатый для России на неприятности.

Подходящий к концу июль 2026 года, похоже, ознаменовал переход к новому этапу войны – еще более отчаянно ожесточенному.

Месяц начался с самого масштабного за всю войну обстрела Киева, причем в ударных средствах стала превалировать баллистическая составляющая. В ночь с 1-го на 2 июля было применено 28 таких ракет, всего за месяц – больше 100. Очевидный расчет на то, что у Украины и ее западных партнеров не хватит противоракет, которые нынче в большом дефиците у всех, у кого на вооружении стоят соответствующие системы ПРО.

На следующий день, 3 июля, военное начальство заверило Путина, что взята Константиновка, после чего тот уже 4 июля, в День независимости США, позвонил с поздравлениями Трампу, чтобы рассказать о российских условиях урегулирования «с учетом ситуации на поле боя». Это должно было произвести должное впечатление на американского президента и, возможно, в моменте произвело, потому что тот пообещал снова прислать в Москву Уиткоффа и Кушнера.

Правда, и Путин, очевидно, услышал в этом разговоре нечто такое, что вынудило его спикера Дмитрия Пескова в интервью 5 июля впервые огорошить российскую публику заявлением, за которое россиянам попроще грозит наказание – от административного до уголовного – за дискредитацию армии и распространение фейков: «Идет война, это настоящая война». Песков поясняет: «Вы знаете, почему война? Потому что начиналось все как специальная военная операция. Продолжается как война, потому что за Киевом стоят и Берлин, и Париж, и Гаага, и Осло, и, к сожалению, Вашингтон». Вот это «к сожалению, Вашингтон» обозначило разочарование Кремля в Трампе, от которого ожидали встречных шагов по давлению на Украину, чтобы дожать ее до мира на российских условиях, о чем вроде бы договорились в Анкоридже, но к лету 2026 года Белый дом откровенно пошел в «несознанку», категорически отвергая какие-то договоренности, к которым пришли на Аляске.

Дальше – хуже. Для Кремля, разумеется. 7–8 июля в Анкаре прошел саммит НАТО, на котором Альянс не только не развалился, а продемонстрировал единство, включая Трампа, в поддержке Украины, а сам американский президент не только встретился с Зеленским и пообещал ему лицензии на выпуск ракет к Patriot, но и, вопреки традиции, после разговора с украинским президентом не перезвонил Путину. Кушнера с Уиткоффом, кстати, тоже до сих пор никуда не отправил.

11 июля произошло незапланированное событие: скончался сенатор-республиканец Линдси Грэм, накануне побывавший в Украине – в 10-й раз за время войны. Трамп и без того склонялся к тому, чтобы дать ход законопроекту Грэма – Блюменталя, который вводит жесткие санкции против России и тех стран, что закупают у нее стратегические товары. Смерть сенатора, входившего в узкий круг доверенных лиц президента и полтора года пытавшегося до него достучаться, подтолкнула это решение. А похороны Грэма дали повод Зеленскому слетать в Вашингтон и еще раз встретиться как с Трампом, так и с сенаторами и представителями американского ВПК и окончательно изгнать из Белого дома «дух Анкориджа».

О раздражении в Белом доме постоянными упоминаниями соглашений, будто бы заключенных на Аляске, ярко засвидетельствовала получасовая встреча Сергея Лаврова и Марко Рубио на Филиппинах 23 июля во время саммита АСЕАН. После нее глава Госдепа заявил, что для возобновления переговоров необходимо найти «новые идеи». С новыми идеями у Кремля туго.

Зато с идеями неплохо у Киева. 6 июля стартовали систематические удары по судам в Азовском, а затем и Черном морях, которые выбили больше двух сотен целей и положила конец фидерному флоту россиян в окрестностях Крыма. В ночь с 17-го на 18 июля был в первый раз атаковали складской комплекс Wildberries, с тех пор прошло уже семь таких атак. О чисто военном значении этих ударов продолжают спорить, символическое и психологическое воздействие не вызывает сомнений: густой удушливый дым отечества демонстрирует россиянам, что начальство, затеявшее войну, ввергло их в большую беду и не в состоянии защитить. В этом смысле июльская кампания дальних ударов продолжает демонстративное унижение путинской власти, приуроченное к параду на Красной площади 9 мая и Питерскому экономическому форуму в начале июня.

На этом фоне вновь показательно выступил Дмитрий Песков. 27 июля на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов» в Солнечногорске он заявил, что Россия находится в кризисе. При этом все настолько плохо, что аж хорошо: «Мы сейчас находимся в идеальном кризисе, который укрепляет наш суверенитет, который скачкообразно, мгновенно наполнил всю нашу жизнь единством и консолидацией», и все это «благодаря вот этим обстоятельствам, которые создали тот самый шторм, который сделал нас сильнее». Понятно, что смыслы, которые транслирует путинский спикер, передают представление о миропорядке, которое царит в голове его босса. И война уже война, и на смену заверениям о неизменной стабильности пришли рассуждения о благодатном кризисе.

А сам Путин 26 июля на встрече с военными моряками поделился тревогой, которую ему якобы высказывают волонтеры: «Несколько раз я услышал удивительные слова: „СВО закончится – чем мы будем заниматься?“ Закончится „большое, огромное, нужное для России дело“ – и что дальше?» Нет сомнений, что эти рассуждения вслух находятся в том же смысловом ряду, что и заявление Путина в ноябре 2022 года матерям погибших солдат, что лучше такая смерть, чем от водки, или в декабре 2024-го на большой на пресс-конференции, где прозвучали знаменитые слова о движухе: «Знаете, когда у нас все спокойно, размеренно, стабильно, нам скучно – застой. Хочется движухи. Как только начинается движуха, все свистит у виска – и пули, к сожалению, пули сейчас везде – так нам страшно. Ужас-ужас. Ну ужас. Но не ужас-ужас-ужас».

То, что зимой 2024 года казалось не ужасом-ужасом, летом 2026 года вполне приближается к этому определению, во всяком случае для жителей Крыма. Но царь, хоть и заметно в последние месяцы обветшал, пытается держаться бодрячком и предлагает всем разделить свой гибельный восторг причастности к большому смертельному делу. Правда, не очень понятно, с чего это вдруг произойдет на пятом году безнадежной мясорубки с утраченными шансами договориться с, казалось, своим человеком во главе Белого дома. Отчаянное отмахивание от Украины и от нарастающих проблем будет лишь ухудшать общее положение России. За ужасом проглядывает ужас-ужас, а там и ужас-ужас-ужас. Нам, конечно, по ходу тоже больно достанется, но что тут для Украины нового?

На смену июлю подтягивается традиционно богатый для России на неприятности август.

Леонид Швец, «Слово і діло»

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