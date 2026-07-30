National Interest: Индия готовится к морской войне с Китаем 30.07.2026, 18:58

Для этого Нью-Дели расширяет международное сотрудничество.

Индия запускает масштабную программу усиления военно-морских сил, рассчитывая довести численность флота до более чем 200 кораблей к 2035 году. В Нью-Дели считают, что быстрое расширение ВМС Китая и укрепление его позиций в Индийском океане требуют срочных ответных мер, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

Сегодня Военно-морские силы Индии располагают примерно 150 кораблями и подводными лодками, а еще около 50 судов находятся на различных стадиях строительства. Основой программы стала стратегия «Сделано в Индии», предусматривающая создание большей части техники силами национальной промышленности.

Опасения Нью-Дели связаны не только с ростом китайского флота, насчитывающего более 700 кораблей, но и с развитием портовой инфраструктуры Пекина в Пакистане, Бангладеш, Шри-Ланке и Мьянме. Кроме того, Пакистан усиливает свои возможности за счет закупки современных китайских подводных лодок.

«Цель создания флота из 200 кораблей к 2035 году вполне достижима. При должной поддержке мы можем даже превзойти этот показатель», — заявил бывший контр-адмирал ВМС Индии Санджай Мисра.

При этом эксперты отмечают, что на пути программы стоят серьезные препятствия. Индийским верфям по-прежнему не хватает современных производственных мощностей, квалифицированных специалистов и ряда высокотехнологичных материалов и систем вооружения.

Для решения этих проблем Нью-Дели расширяет международное сотрудничество. В частности, Япония уже передает Индии современные технологии корабельных радиолокационных систем, а также обсуждается возможность строительства японских фрегатов класса Mogami на индийских верфях.

«Мы добились значительного прогресса и уверены, что в ближайшем будущем освоим многие критически важные технологии», — подчеркнул Мисра. По мнению аналитиков, укрепление индийского флота становится частью более широкой региональной реакции на усиление военно-морской мощи Китая.

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