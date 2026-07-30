Украинские вертолеты подбили 14 российских «Гербер» и «Шахедов» под Херсоном
- 30.07.2026, 18:12
Успешная работа экипажей Ми-8 и Ми-24.
Экипажи армейской авиации Сухопутных войск и Воздушных сил ВСУ продолжают демонстрировать высокую эффективность в уничтожении воздушных целей противника.
В сети опубликованы кадры успешной работы украинских вертолетов Ми-8 и Ми-24 на Херсонском направлении.
Во время очередной вражеской атаки армейские летчики провели результативную охоту на ударные и имитационные беспилотники противника. В целом экипажам вертолетов удалось перехватить и уничтожить в воздухе 14 российских дронов-камикадзе типа «Shahed-136» и псевдоударных БПЛА «Гербера», помешав врагу нанести удары по гражданской и военной инфраструктуре.