Минчане возмущены «озеленением» проспекта Независимости 2 30.07.2026, 17:51

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Следующий шаг — искусственные деревья?

На проспекте Независимости в Минске на местах деревьев, которые были срезаны, рабочие начали укладывать тротуарную плитку, на которой стали устанавливать специальные вазоны. Многим минчанам это не понравилось.

«Грустно смотреть, во что превращается наш проспект Независимости, — пишет Threads natali.8_2_11. — На месте когда—то живых, зеленых лунок теперь бездушная серая плитка и эти одинокие бетонные кадки с тонкими прутиками вместо полноценных деревьев.

Понятно, что коммунальным службам тяжело бороться за экологию в центре мегаполиса. Они объясняют это решение заботой о корнях, которые гибли от зимней соли и дорожной химии. Но от этого понимания легче не становится».

Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии возмущенных жителей столицы:

— И эта квадратная тумбочка на шестиугольной платформе другого цвета!

— Боже, какой ужаснейший колхоз! Эти селюки уничтожат Минск!

— Как на кладбище плиты с цветами. Помянем нормальное озеленение.

— По всему миру вдоль городских дорог высажены деревья. Варшава, Лондон, Париж, Барселона, Рим, Нью—Йорк. А в Минске — экология, загрязнения и мегаполис?

— Изуродовали город. Это не выход. Эти вазоны нужно закапывать в тротуар, чтобы деревья смотрелись естественно. А что будет зимой, вывезут?

— Соли и реагентов надо побольше высыпать на дороги, тогда не только деревья, но и фундаменты домов прикажут долго жить! А когда—то Минск гордился своим зеленым убранством.

— Да хоть бы вазоны эти как-то сделали красиво, а не с тюремным вайбом.

— Деградация и кубизация Минска продолжается, что печально. Какая там архитектура, урбанистика?

— Следующий шаг — искусственные деревья. Я бы предпочел пальмы и баобабы.

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