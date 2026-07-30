Белорус подпел уличному музыканту и стал звездой соцсетей

Белорус подпел уличному музыканту и стал звездой соцсетей2
- 30.07.2026, 17:36
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Вскоре с молодым человеком связались музыкальные продюсеры.
Белорус Константин из Бреста, который работает курьером доставки еды в Москве, неожиданно прославился после случайного выступления с уличными музыкантами. Видео с его исполнением быстро разошлось по соцсетям, а вскоре с молодым человеком связались музыкальные продюсеры.
Ролик, на котором Константин в фирменной форме и с рюкзаком службы доставки поет вместе с уличными музыкантами, опубликовал инстаграм-аккаунт posledniykurier. За считаные дни видео стало вирусным и собрало тысячи восторженных комментариев.
Спустя несколько дней молодой человек подтвердил, что героем ролика был именно он.
— Я прочитал все и хочу сказать, что сегодня исполнилась моя маленькая мечта. Я родом из Беларуси, из Бреста, из маленького города, и приехал в Москву, чтобы творить. И со мной сегодня связалось очень много продюсеров, и мы будем координироваться для того, чтобы создавать общие проекты, — рассказал Константин в своем Instagram.
В комментариях пользователи признались, что были впечатлены вокалом белоруса, и пожелали ему музыкальной карьеры.
— Парень, брось эту сумку, твое место возле микрофона, — написал один из пользователей.
— Мы ждем тебя на сцене!!! — поддержала исполнителя другая девушка.
— Наверное, было страшно подойти, рюкзак этот еще, но подошел, уверенно сделал, и вот результат.
— Как ты поешь!!! Мурашки по коже! Пусть у тебя сбудутся все мечты.
— Вау! Какой ты круто-о-о-о-ой. Пусть все получится.
— Я так рада за вас!!! Вот так случайный рилс помог осуществить мечту и полностью перевернуть жизнь парню! У меня мурашки от вашего исполнения!