США приблизились к разгадке одной из главных тайн Второй мировой 1 30.07.2026, 17:41

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Фото: Veejay Villafranca/WSJ

Спустя 82 года.

У берегов Филиппин американские военные и археологи проводят одну из самых сложных подводных поисковых операций в истории. Их цель — поднять останки около 250 американских военнопленных, погибших в декабре 1944 года на борту японского транспорта «Oryoku Maru», потопленного авиацией США, не знавшей, что на судне находятся союзные солдаты, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).

Во время последней экспедиции водолазы обследовали разрушенные трюмы корабля на глубине около 24 метров. Среди самых важных находок — армейские ботинки с надписями «U.S. Army» и «USA», металлический опознавательный браслет, очки, медицинские принадлежности и другие личные вещи.

«Я сразу почувствовал, что нашел нечто действительно важное», — рассказал водолаз ВМС США Тейлор Лукас. По словам исследователей, эти находки дают надежду семьям, которые десятилетиями не знали судьбу своих родственников.

На борту Oryoku Maru находились 1619 военнопленных союзников, большинство из которых уже пережили печально известный Батаанский марш смерти. Историки называют японские транспорты для пленных «кораблями ада». «Слово «ад» слишком слабое, чтобы описать происходившее там», — заявил историк Джон Макманус.

Исследователи уже создали детальную трехмерную модель затонувшего судна и впервые пришли к выводу, что извлечение останков технически возможно. Все обнаруженные фрагменты проходят судебно-медицинскую экспертизу, а новая экспедиция запланирована на 2027 финансовый год.

Для сотен американских семей эта миссия может поставить точку в истории, которая длилась более восьми десятилетий.

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