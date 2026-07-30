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Сикорский не исключил, что РФ могла атаковать Польшу ракетой намеренно

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  • 30.07.2026, 17:59
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Сикорский не исключил, что РФ могла атаковать Польшу ракетой намеренно
Радослав Сикорский
Фото: Getty Images

Все варианты остаются открытыми.

Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский не стал исключать версию о том, что инцидент с российской ракетой Х-101, упавшей в Люблинском воеводстве, был преднамеренным.

Заявление Сикорского приводит The Guardian.

Польский министр отметил, что пока неясно, был ли инцидент с ракетой преднамеренным или нет.

«Мы не знаем, была ли это техническая неисправность или преднамеренное действие, но на данном этапе мы должны оставить все варианты открытыми», – сказал он в эфире BBC.

По словам Сикорского, союзники должны «придерживаться нашего плана оказания помощи Украине», уделяя особое внимание ракетам противовоздушной обороны.

«Похоже, Путин в отчаянии и бросает все силы на Украину. Мы пережили еще одну ужасную ночь, когда Киев и западная Украина подверглись массированным ударам», – подчеркнул он.

Между тем премьер-министр Дональд Туск убежден, что нет оснований полагать, что именно Польша была целью российской ракеты Х-101.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил в четверг утром, что польская противовоздушная оборона пережила «чрезвычайно тяжелую ночь».

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