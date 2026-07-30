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WSJ: Новый проект Киева способен подорвать один из главных активов Кремля

  • 30.07.2026, 18:28
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WSJ: Новый проект Киева способен подорвать один из главных активов Кремля
Фото: Martyn Aim/Getty Images

Он разоблачает военную мистику России.

Украина открыла новый фронт технологического противостояния с Россией, запустив платформу TrophyLab — онлайн-проект по изучению, каталогизации и анализу захваченного российского вооружения. Инициатива способна нанести Москве не только военный, но и серьезный репутационный ущерб, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).

Платформа создается как единая база данных, где исследователи, оборонные компании и государства смогут изучать характеристики трофейной российской техники, средств радиоэлектронной борьбы, систем связи и беспилотников. Это позволит быстрее выявлять их сильные и слабые стороны.

Современная война все больше превращается в состязание технологий и аналитики. «Информация столь же важна, как огонь», — пишут авторы, подчеркивая, что способность анализировать захваченную технику становится важнейшим преимуществом на поле боя.

TrophyLab способен подорвать один из главных активов Кремля — репутацию российского военно-промышленного комплекса. Массовые потери техники и публикация результатов ее анализа дают потенциальным зарубежным покупателям возможность объективно оценить реальные возможности российских вооружений.

Особое значение проект может приобрести для стран, рассматривающих закупку российского оружия. Как считают авторы, доступ к данным о недостатках техники способен повлиять на экспортные контракты Москвы. Одновременно страны НАТО получают дополнительный источник информации о вооружении потенциального противника.

TrophyLab становится не просто исследовательской платформой, а новым стратегическим инструментом Украины. «Проект размывает военную мистику России», — отмечает The Wall Street Journal, указывая, что открытая публикация данных о трофейном оружии постепенно подрывает образ российской армии как одной из сильнейших в мире.

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