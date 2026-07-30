Почему некоторым людям так трудно поставить лайк 2 30.07.2026, 18:22

Психологи дали ответ.

Отсутствие простой реакции в социальных сетях иногда может раскрывать больше, чем кажется. Психологи считают, что нежелание нажать кнопку «Мне нравится» под достижением знакомого человека может быть связано не с безразличием, а с внутренним дискомфортом, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).

Публикация о повышении, получении диплома, выходе книги или запуске бизнеса часто вызывает десятки поздравлений. Однако некоторые близкие люди, которые наблюдали за всем путем человека, могут промолчать. «Лайк — это редко просто лайк. Психологически он может означать признание, одобрение и принятие», — пишут авторы исследования.

Одна из причин такого поведения связана с теорией социального сравнения. Чужой успех способен напомнить человеку о собственных несбывшихся целях и вызвать чувство зависти, разочарования или неуверенности. Особенно сложно бывает тем, кто когда-то недооценивал другого человека.

Психологи также объясняют это когнитивным диссонансом — состоянием, когда реальность противоречит прежним убеждениям. Если кто-то был уверен, что человек не добьется успеха, признать обратное бывает психологически тяжело.

При этом специалисты предупреждают, что один пропущенный лайк ничего не доказывает. Люди могут редко пользоваться соцсетями или предпочитать личные поздравления. Гораздо важнее повторяющаяся модель поведения: кто радуется вашим победам, а кто исчезает именно в моменты успеха.

«Люди с устойчивой самооценкой способны восхищаться чужими достижениями без ощущения угрозы», — считают авторы. Именно такая реакция часто показывает настоящую поддержку.

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