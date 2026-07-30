В США мужчина выиграл в лотерею $800 миллионов 2 30.07.2026, 19:01

Фото: Getty Images

У владельца билета совпали все шесть выигрышных номеров.

В США владелец билета лотереи Mega Millions, приобретенного в штате Флорида, стал победителем джекпота в размере 800 миллионов долларов. Выигрышный билет совпал со всеми шестью выигрышными номерами: 34, 48, 49, 59, 70 и дополнительным шаром Mega Ball 12, пишет Forbes.

Победитель сможет выбрать один из двух вариантов получения денег. Первый — полная сумма в 800 миллионов долларов, которая будет выплачиваться равными частями на протяжении 30 лет. Второй — единовременная выплата в размере 344,2 миллиона долларов, которой обычно отдают предпочтение большинство победителей.

При выборе единовременной выплаты после обязательного федерального удержания налога в размере 24 % сумма составит около 261,6 миллиона долларов. С учетом возможной максимальной федеральной ставки налога в 37 % окончательный доход может уменьшиться примерно до 216,8 миллиона долларов.

Если же победитель выберет выплату частями, то ежегодный платеж составит около 26,7 миллиона долларов до уплаты налогов. После уплаты федерального налога он может получать примерно 16,8 миллиона долларов в год.

Дополнительным преимуществом для счастливчика является то, что в штате Флорида нет отдельного налога на выигрыши в лотерею, как и налога штата на доходы физических лиц.

Шансы выиграть главный приз Mega Millions были чрезвычайно малы — примерно один к 290,4 миллиона. Но в другой американской популярной лотерее Powerball они ещё ниже — один к 292,2 миллиона.

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