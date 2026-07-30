Почему нецензурная лексика сейчас переживает настоящий бум? 3 30.07.2026, 19:23

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Фото: keele.ac.uk

Политики США открыли для себя новый язык власти.

Американские политики все чаще используют нецензурную лексику публично, превращая резкие выражения из нарушения политического этикета в инструмент привлечения внимания и демонстрации «искренности», пишет Axios (перевод — сайт Charter97.org).

По данным исследователей из Университета Кардиффа, президенты, вице-президенты и кандидаты в президенты США с 1919 года использовали ругательства в публичных выступлениях как минимум 692 раза. При этом 605 случаев пришлись только на последнее десятилетие. Основной вклад внесли президенты США Дональд Трамп и Джо Байден — вместе они отвечают за 78% всех зафиксированных эпизодов.

Недавним примером стал Трамп, который заявил, что американские силы «разнесут к чертовой матери» иранские войска после атаки на позиции США в Иордании. Сенатор-республиканец Берни Морено также использовал грубую лексику во время слушаний в Конгрессе, критикуя бывшего главу борьбы с COVID-19 Энтони Фаучи.

«Недовольство системой и антиэлитарные настроения существуют уже как минимум десять лет», — заявил Axios профессор Северо-Восточного университета Ник Бошамп. По его словам, жесткая речь помогает политикам показать отказ от привычных правил Вашингтона.

Исследования показывают, что избиратели воспринимают ругань как признак большей естественности. Нецензурные слова не обязательно убеждают людей голосовать за кандидата, но помогают ему выглядеть более «обычным человеком».

Однако стратегия имеет свои риски. Женщины и представители меньшинств могут сталкиваться с более сильной критикой за подобную манеру общения из-за общественных ожиданий.

Эксперты отмечают, что социальные сети усилили этот тренд. Алгоритмы TikTok и X продвигают эмоциональный и конфликтный контент, поэтому резкие фразы получают больше внимания как от сторонников, так и от противников.

При этом исследователи предупреждают: даже самые громкие ругательства со временем теряют эффект. Скандальная фраза может привлечь внимание, но без реальных политических решений она быстро превращается лишь в очередной информационный шум.

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