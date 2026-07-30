Как бывшая соратница Мадуро стала главным партнером Трампа в Венесуэле 5 30.07.2026, 19:53

Делси Родригес

Делси Родригес ранее была одним из самых жестких критиков США.

Исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес, десятилетиями считавшаяся одним из главных представителей режима Николаса Мадуро, неожиданно стала ключевой фигурой сближения Венесуэлы с Вашингтоном. После ухода Мадуро она возглавила страну и заключила политический компромисс с администрацией президента США Дональда Трампа, который дал США беспрецедентное влияние на экономику Каракаса, пишет TIME (перевод — сайт Charter97.org).

Родригес ранее была одним из самых жестких критиков Соединенных Штатов, занимала пост вице-президента Венесуэлы и защищала союз с Россией, Китаем, Ираном и Кубой. Теперь она регулярно общается с госсекретарем Марко Рубио и открывает страну для американских компаний.

«Я начинаю с доброй воли и верю, что эти отношения могут развиваться на основе взаимного доверия», — заявила Родригес в интервью TIME.

По данным издания, новая договоренность фактически передала Вашингтону контроль над частью нефтяных доходов Венесуэлы. США получили возможность влиять на распределение экспортной выручки, а Каракас взамен получил доступ к инвестициям и возвращению крупных компаний.

После смены власти в Венесуэле появились признаки экономического оживления: возобновились переговоры с ExxonMobil, ConocoPhillips и Halliburton, восстановились авиарейсы между США и Венесуэлой, а нефтяной сектор начал привлекать новых инвесторов.

Однако политическая цена сделки остается высокой. Оппозиция обвиняет Родригес в сохранении авторитарной системы и уступках Вашингтону ради собственной власти.

«Она готова отдать все, что у нее попросят», — заявила лидер оппозиции Мария Корина Мачадо, критикуя новую главу государства.

Сама Родригес отвергает обвинения и утверждает, что ее цель — восстановление экономики и стабильности. При этом вопрос о свободных выборах и полноценном демократическом переходе в Венесуэле пока остается открытым.

Эксперты считают, что будущее этой сделки зависит не только от Родригес, но и от того, сохранит ли следующий президент США курс Трампа на давление, инвестиции и политический торг с Каракасом.

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