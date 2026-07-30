Зеленский провел масштабные кадровые перестановки в СБУ 30.07.2026, 20:08

Владимир Зеленский

Начальником Центра специальных операций «А» СБУ назначен Олег Федоров.

Президент Владимир Зеленский подписал ряд указов о кадровых изменениях в Службе безопасности Украины.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на публикацию на сайте президента Украины.

Новые назначения коснулись руководства Центра специальных операций «А» , управления по работе с личным составом, а также региональных управлений СБУ.

Согласно подписанным указам, начальником Центра специальных операций «А» СБУ назначен Олег Федоров.

Кроме того, должность начальника Управления по работе с личным составом СБУ заняла Елена Воронова.

Одновременно президент Украины принял решения о переназначении руководителей ряда территориальных управлений СБУ.

Изменения коснулись управлений Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым, Житомирской, Николаевской, Тернопольской, Львовской, Черкасской, Полтавской, Сумской и Черновицкой областях.

Соответствующие кадровые решения оформлены отдельными указами главы государства.

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