Сборную Беларуси не допустили до ЧМ-2027 по хоккею

Сборную Беларуси не допустили до ЧМ-2027 по хоккею1
- 30.07.2026, 20:36
Планетарный форум пропустит и белорусская молодежка.
Сборные Беларуси и России по хоккею не допущены к участию на чемпионате мира 2027 года.
Об этом заявила Международная федерация хоккея (ИИХФ).
«На недавнем заседании Совет рассмотрел и обсудил оценку каждого отдельного чемпионата ИИХФ, принимая во внимание вопросы безопасности, охраны и организационной осуществимости в связи с участием Белорусской федерации хоккея.
По результатам этого рассмотрения Совет постановил, что Беларусь не будет допущена к участию в следующих чемпионатах ИИХФ в сезоне 2026–2027 годов по причине сохраняющихся проблем в сфере безопасности и охраны:
Чемпионат мира по хоккею среди мужчин 2027 года
Молодежный чемпионат мира по хоккею 2027 года (U20)».