Сборную Беларуси не допустили до ЧМ-2027 по хоккею 1 30.07.2026, 20:36

Планетарный форум пропустит и белорусская молодежка.

Сборные Беларуси и России по хоккею не допущены к участию на чемпионате мира 2027 года.

Об этом заявила Международная федерация хоккея (ИИХФ).

«На недавнем заседании Совет рассмотрел и обсудил оценку каждого отдельного чемпионата ИИХФ, принимая во внимание вопросы безопасности, охраны и организационной осуществимости в связи с участием Белорусской федерации хоккея.

По результатам этого рассмотрения Совет постановил, что Беларусь не будет допущена к участию в следующих чемпионатах ИИХФ в сезоне 2026–2027 годов по причине сохраняющихся проблем в сфере безопасности и охраны:

Чемпионат мира по хоккею среди мужчин 2027 года

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2027 года (U20)».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com