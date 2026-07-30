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Сборную Беларуси не допустили до ЧМ-2027 по хоккею

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  • 30.07.2026, 20:36
Сборную Беларуси не допустили до ЧМ-2027 по хоккею

Планетарный форум пропустит и белорусская молодежка.

Сборные Беларуси и России по хоккею не допущены к участию на чемпионате мира 2027 года.

Об этом заявила Международная федерация хоккея (ИИХФ).

«На недавнем заседании Совет рассмотрел и обсудил оценку каждого отдельного чемпионата ИИХФ, принимая во внимание вопросы безопасности, охраны и организационной осуществимости в связи с участием Белорусской федерации хоккея.

По результатам этого рассмотрения Совет постановил, что Беларусь не будет допущена к участию в следующих чемпионатах ИИХФ в сезоне 2026–2027 годов по причине сохраняющихся проблем в сфере безопасности и охраны:

Чемпионат мира по хоккею среди мужчин 2027 года

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2027 года (U20)».

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