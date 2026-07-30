Крупнейшие сталелитейные компании России отчитались о крушении прибылей 1 30.07.2026, 21:13

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Отрасль накрыл беспрецедентный кризис.

Стагнация экономики, западные санкции и высокие процентные ставки по кредитам столкнули в сильнейший за несколько десятилетий кризис российскую металлургию — одну из ключевых отраслей промышленности, на которую приходится 15% всего выпуска в стране, передает The Moscow Times.

Крупнейший в России производитель стали — Новолипецкий металлургический комбинат — по итогам первого полугодия потерял 12% выручки (388 млрд рублей) и более половины чистой прибыли: она составила 21 млрд рублей против 45,6 млрд рублей годом ранее, следует из его отчетности по МСФО.

«Северсталь», владеющая Череповецким металлургическим комбинатом, тремя ГОКами, а также трубными заводами, отчиталась о падении прибыли в 9 раз — до 4,12 млрд рублей. Выручка компании просела на 14%, показатель EBITDA — вдвое.

Магнитогорский металлургический комбинат и вовсе стал убыточным: согласно отчетности по МСФО он потерял 19,1 млрд рублей за полугодие при сокращении выручки на 10%.

В российской сталелитейной отрасли — «беспрецедентный кризис», пишут аналитики «СберИнвестиций»: «Такой ситуации еще не было — как по продолжительности, так и по глубине падения». Внутренний спрос на сталь падает из-за замедления экономики, а экспорт, который раньше выручал металлургов, страдает из-за санкций, крепкого рубля и дорогой логистики, пишет Сбербанк CIB.

В результате крупнейшие компании отрасли сталкиваются с кассовыми разрывами: «Северсталь» получила за полугодие 70,2 млрд рублей отрицательного денежного потока, НЛМК — 11 млрд рублей. Настолько поступления на счета оказались меньше оттока. В 2026 году прибыль сталелитейных предприятий «может обновить минимумы последних десятилетий», отмечают аналитики «Сбера».

«На рынок металла оказывают давление два ключевых фактора. Во-первых, сокращение спроса внутри страны в металлоемких отраслях — строительстве, машиностроении, нефтегазовом секторе, судостроении, производстве сельхозтехники и железнодорожных вагонов. Во-вторых, закрытие большинства экспортных рынков», — жаловался в интервью РБК старший вице-президент Промышленно-металлургического холдинга (ПМХ) Алексей Паршуков.

Не имея возможности продать металл, металлурги сократили выплавку стали в прошлом году до минимума за 15 лет. В январе–мае текущего года производство упало еще на 8,4%, до 26,6 млн тонн, по данным «Корпорации Чермет».

«Падение внутреннего спроса на сталь, который сокращается даже быстрее, чем производство, вызвано несколькими ключевыми факторами: высокой ключевой ставкой Банка России, снижением доступности рыночного кредитования в строительстве и машиностроении, а также сдвигом во времени многих инфраструктурных проектов», — отмечает аналитик «Цифра брокер» Иван Ефанов.

Помочь сталеварам могло бы мирное урегулирование украинского конфликта, считает аналитик «Финама» Алексей Калачев: «Потребность в восстановлении территорий и инфраструктуры создала бы тогда большой дополнительный спрос на металлопродукцию. Однако этот потенциальный драйвер все больше смещается вправо по времени».

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