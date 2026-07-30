Пашинян поставил Лукашенко на место 2 30.07.2026, 16:08

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Премьер Армении ответил на вопрос диктатора.

Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Ереван нашел ответ на вопрос Лукашенко о том, кому нужна Армения. Об этом сообщает News.am.

Диктатор в 2024 году задался вопросом: «Ну, кому армяне нужны, кроме нас?» И, отвечая на свой же вопрос, отметил: «Никому они не нужны». «Пусть развивают свою экономику и ориентируются на то, что у них есть. Какая Франция? Какой Макрон? Завтра Макрона не будет и все забудут про эту Армению. Так же, как было с Соединенными Штатами Америки».

Комментируя спустя два года слова Лукашенко, Пашинян заявил, что Армения нужна своим международным партнерам.

«Республика Армения нужна Китаю, Соединенным Штатам, Европейскому союзу, Исламской Республике Иран, и все эти партнеры нужны Республике Армения», – отметил армянский премьер, упомянув также Францию, Германию, Польшу, Великобританию и Грузию.

29 июля, через два дня после телефонного разговора с Путиным, Пашинян предрек начало конца Евразийского экономического союза (ЕАЭС), если не будет решен вопрос экспортных ограничений.

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