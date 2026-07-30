«Путин может узнать об этом последним» 1 30.07.2026, 16:08

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Алексей Мельник

Фото: Главред

Эксперт рассказал, когда в России наступит коллапс.

У страны-агрессора России нет ресурсов для того, чтобы продолжать войну против Украины на протяжении десятков лет. А поскольку это тоталитарный режим, и факт отсутствия ресурсов скрывается как в высших эшелонах власти, так и среди населения страны, Россию «в определенный момент» ждет коллапс. Причем глава Кремля Владимир Путин может узнать об этом последним.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал содиректор программ внешней политики, координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник. Эксперт сослался как на мировую, так и на исключительно российскую историю.

Произойдет неожиданно

Парадоксально, но факт: хотя в России, как говорится, все обо всем знают, коллапс страны станет неожиданностью почти для всех.

«Скорее всего, как это уже бывало в российской истории, если такой коллапс произойдет, то это случится неожиданно. Об этом говорят многие аналитики, в том числе эксперты из России, специалисты по истории революций и восстаний и т. д. – о том, что нет железобетонных признаков, которые позволили бы предсказать, в какой временной перспективе это может произойти. Но уже тогда, когда это действительно происходит, все внезапно начинают вспоминать, что все признаки, все «ингредиенты» коллапса уже были раньше», – говорит эксперт Алексей Мельник.

Дело в том, что аналитическая структура в независимом демократическом государстве сразу доводит информацию до руководства страны и предупреждает о рисках. Этого, очевидно, нет в тоталитарных режимах, нет и в современной РФ.

Никто не осмелится открыть глаза

Специалист приводит в пример войну США против Ирана.

«Американские чиновники, как нынешние, так и бывшие, говорят, что объективно США не могут долго продолжать эту войну, и начавшиеся удары не изменят ситуацию. А вот в России такого нет вообще. Никто не осмелится сказать Путину, что этот путь не просто тупиковый – он ведет прямо к разрушению российского государства и страны. Никаких сдерживающих факторов в России абсолютно нет. Путин сам их уничтожил, а россияне тоже особо не сопротивлялись этому», – говорит Алексей Мельник.

Для Путина было бы логично искать какой-то выход, как завершить эту войну, отмечает эксперт. Но логикой можно было бы воспользоваться, если бы речь шла не о глухом российском тоталитаризме.

«Итак, с одной стороны, у Путина есть намерение вести войну бесконечно долго, а с другой – существует хроническая проблема с оценкой способности России вести длительную войну на истощение», – отмечает эксперт.

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