Зеленский заслушал доклад Драпатого и Хмары и принял решение 30.07.2026, 15:55

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В Кремле почувствуют его последствия.

В четверг, 30 июля, президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с военным руководством. В ходе беседы стороны обсудили ситуацию на фронте, противодействие российским баллистическим ракетам и укрепление украинской ПВО.

По итогам докладов глава Украины сообщил об обновлении перечня приоритетных целей для проведения новых ударов средней дальности по объектам противника. Подробностями он поделился в своем Telegram.

Новые оборонные решения

Глава государства заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого, начальника Генерального штаба Игоря Скибюка, временного исполняющего обязанности министра обороны Украины Евгения Хмары и заместителя руководителя Офиса президента и бригадного генерала Павла Палисы.

«Подробно обсудили вызовы, которые возникают сейчас из-за российской тактики ударов баллистическими ракетами, и нашу способность противодействовать этой тактике как на военном, так и на дипломатическом уровнях. Определили решения и технологические шаги, асимметричные меры, которые могут обеспечить Украине большую защиту», – говорится в сообщении.

Зеленский провел совещание с военным руководством.

Украинский лидер добавил, что отдельно рассмотрели оперативную обстановку на фронте, прежде всего на Славянском и Константиновском направлениях. Также участники обсудили работу украинского морского экспортного коридора, в частности, «что уже сделано в этом направлении и какой план мероприятий еще будет реализован».

Зеленский провел совещание с военным руководством.

Стороны также обсудили ситуацию на фронте.

Президент анонсировал новые удары по средним целям

Зеленский также поблагодарил военных и подразделения, участвующие в реализации стратегии дальних ударов по России.

«Продолжается наша операция по нанесению ударов средней дальности по российским силам и позициям на временно оккупированной территории Украины, в частности в нашем Крыму. Обновили список первоочередных приоритетов точечных ударов. Поручил главнокомандующему ВСУ усилить информирование и координацию с военным руководством в странах нашего региона. Команды Министерства обороны Украины и Офиса будут работать с нашими партнерами в Европе, которые могут помочь с поставками ракет для ПВО», – отмечается в сообщении.

Стороны также обсудили ситуацию на фронте.

Президент Украины сообщил, что в настоящее время Генштаб работает над внедрением ряда системных изменений. По его словам, они должны улучшить оценку ситуации на передовой, ускорить реагирование на изменения боевой обстановки и расширить возможности бригад для эффективного противодействия российским штурмовым действиям.

«Благодарю все подразделения, которые действительно удерживают позиции Украины и не позволяют армии оккупанта достигать тех целей, которые для нее определило российское политическое руководство. Слава Украине!» – подытожил Зеленский.

Зеленский провел совещание с военным руководством.

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