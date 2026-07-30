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Легендарный Ferrari Тайсона может уйти с молотка за рекордную сумму

  • 30.07.2026, 15:34
Легендарный Ferrari Тайсона может уйти с молотка за рекордную сумму

Ferrari F50 считается одной из самых культовых моделей марки.

Один из самых редких суперкаров Ferrari — F50 1995 года, принадлежавший легендарному боксеру Майку Тайсону, выставлен на аукцион «Сотбис». Организаторы рассчитывают выручить за автомобиль от 7 до 9 миллионов долларов, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

Речь идет об одном из самых узнаваемых экземпляров модели: Ferrari в классическом цвете Rosso Corsa с черным салоном и красными вставками был поставлен в США в 1995 году и вскоре оказался в гараже «Железного Майка». Тайсон всегда открыто говорил о своей любви к суперкарам, а F50 стал одной из жемчужин его коллекции.

Фото: Сотбис

Впрочем, боксер владел автомобилем недолго — уже через год он продал его следующему владельцу. После этого суперкар несколько раз менял хозяев, среди которых были технологический предприниматель и известные коллекционеры. За три десятилетия автомобиль проехал менее 10 тысяч километров (около 9,7 тыс. км) и регулярно обслуживался в официальных сервисных центрах Ferrari.

Фото: Сотбис

«Машина сохранилась в превосходном состоянии», — пишут авторы. Перед аукционом Ferrari вновь прошел полное техническое обслуживание, а вместе с автомобилем покупатель получит оригинальные документы и приятный бонус — боксерские перчатки с автографом Майка Тайсона.

Фото: Сотбис

Ferrari F50 считается одной из самых культовых моделей марки. Выпущенный к 50-летию компании суперкар получил технологии, вдохновленные болидами «Формулы-1», включая карбоновый монокок и атмосферный 4,7-литровый двигатель V12. Именно редкость модели и знаменитая история владения делают этот экземпляр одним из самых желанных для коллекционеров.

Фото: Сотбис
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