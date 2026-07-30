Украинские дроны снова остановили ключевой нефтяной маршрут Казахстана 30.07.2026, 15:40

Там проходит около 80% нефтяного экспорта в регионе.

Экспорт казахстанской нефти через черноморский порт Новороссийск вновь оказался парализован после атак украинских беспилотников. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), управляющий главным нефтяным маршрутом страны, в третий раз за месяц приостановил отгрузки после удара по двум танкерам — «Nissos Sifnos» и «Marathi». На одном из судов возник пожар, сообщает Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

Через терминал КТК проходит около 80% нефтяного экспорта Казахстана, поэтому перебои создают серьезные проблемы для добывающей отрасли. После предыдущих атак страна уже была вынуждена сокращать производство. Несколько танкеров изменили маршруты, направившись к портам Турции и Испании, а часть судов заняла позицию ожидания.

Астана подтвердила факт атак и ранее выражала обеспокоенность ударами по инфраструктуре консорциума. Киев заявляет, что целью являются объекты, которые помогают России вести войну, а не Казахстан или его экономические интересы.

«Украина наносит удары по инфраструктуре, поддерживающей российскую военную машину», — отмечают источники, знакомые с позицией Киева.

Нефтепровод КТК протяженностью 1510 км соединяет месторождение Тенгиз с побережьем Чеффрного моря. Среди его крупных инвесторов — американские компании Chevron и Exxon. Альтернативные маршруты через Каспий и Китай пока не способны полностью заменить этот канал.

На фоне новых рисков Казахстан обсуждает вопросы энергетической безопасности с США, пытаясь сохранить баланс между сотрудничеством с Москвой и отношениями с Киевом.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com