«Следующие 100 дней могут решить исход войны РФ против Украины» 4 30.07.2026, 15:49

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Дональд Туск

Фото: Kancelaria Premiera / X

Премьер-министр Польши выступил с важным предупреждением.

Следующие несколько месяцев могут определить результат российско-украинской войны, поэтому союзникам следует усилить поддержку Киева.

С таким заявлением выступил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает The Guardian.

Своим прогнозом глава польского правительства поделился после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как известно, она прошла 29 июля в Польше.

«Ситуация вполне четкая: следующие 100 дней могут определить результат этой войны, и сейчас шансы - 50 на 50», - подчеркнул Туск.

По его убеждению, президент США Дональд Трамп, «некоторые другие люди» и американский миллиардер Илон Маск могут повлиять на то, чем завершится война.

Туск также заявил, что сегодняшний инцидент с российской ракетой лишь укрепил его решимость и дальше поддерживать Украину.

«Безопасность Польши напрямую и безоговорочно зависит от эффективных действий украинских военных, в частности в воздухе. Если бы украинцы имели гораздо больше того, о чем они давно просят, возможно, эта баллистическая ракета не была бы запущена в сторону Польши», - заявил Туск.

Он также публично пообещал, что Варшава сделает все возможное, чтобы Украина не проиграла войну.

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