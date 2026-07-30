В Кремле немножко паникуют
- Екатерина Котрикадзе
- 30.07.2026, 15:38
Это интересный тренд.
Где-то в администрации Путина поняли, что к «выборам» необходима героическая борьба с запретами и блокировками. Борцом назначен Слуцкий (анекдот).
Но вообще это интересный тренд: власть убедилась в том, что люди сильно недовольны, и вот теперь пытаются откатить назад.
Ясно, что после сентября Слуцкий и все остальные забудут про будущее молодежи в России. Но сейчас в Кремле немножко паникуют, это замечательно.
Екатерина Котрикадзе, «Телеграм»