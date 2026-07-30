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В Кремле немножко паникуют

  • Екатерина Котрикадзе
  • 30.07.2026, 15:38
В Кремле немножко паникуют

Это интересный тренд.

Где-то в администрации Путина поняли, что к «выборам» необходима героическая борьба с запретами и блокировками. Борцом назначен Слуцкий (анекдот).

Но вообще это интересный тренд: власть убедилась в том, что люди сильно недовольны, и вот теперь пытаются откатить назад.

Ясно, что после сентября Слуцкий и все остальные забудут про будущее молодежи в России. Но сейчас в Кремле немножко паникуют, это замечательно.

Екатерина Котрикадзе, «Телеграм»

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