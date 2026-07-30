В Польшу залетели две российские ракеты? 3 30.07.2026, 14:41

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Фото: Kancelaria Premiera / X

Туск раскрыл последнюю информацию о ночном инциденте.

Премьер-министр Польши Дональд Туск, посетив место падения ракеты в Люблинском воеводстве, рассказал подробности ночного инцидента: во время массированной атаки России на Украину польское воздушное пространство нарушили сразу два объекта.

По словам Туска, украинские истребители сопровождали ракеты вплоть до польской границы и пытались их сбить ещё на подлёте. «Нет оснований полагать, что целью была Польша, но два из этих объектов нарушили польское воздушное пространство. Один — точно, потому что здесь имеем его следы, а второй — вблизи польской границы, но это был очень-очень кратковременный сигнал, поэтому никаких последствий не последовало», — уточнил премьер.

Он также подчеркнул, что польские военные были готовы сбить ракету, если бы та начала непосредственно угрожать населённому пункту. Однако необходимости в этом не возникло — ракета упала раньше, в безлюдной местности, ещё до того, как было принято решение об её уничтожении.

Ранее Туск заявил, что в Польшу могла залететь российская ракета Х-101.

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