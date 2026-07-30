Фиаско Путина1
- 30.07.2026, 14:44
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Год назад Кремль владел инициативой — теперь Россия импортирует топливо.
Еще год назад Путин прибыл в США с ожиданием выгодного соглашения по Украине. Москва сохраняла военную инициативу, а в Вашингтоне все чаще звучали заявления о необходимости Киеву идти на компромисс. Однако сейчас ситуация заметно изменилась, пишет 19FortyFive (перевод — сайт Charter97.org).
Украинские ракеты и беспилотники начали поражать российские нефтеперерабатывающие заводы, склады и логистические узлы далеко за линией фронта. Украина в 2026 году смогла вернуть около 270 квадратных миль территории — площадь, сопоставимую с размером Сингапура.
Одним из главных ударов по России стал энергетический кризис. Москва продлила запрет на экспорт бензина и впервые столкнулась с необходимостью закупать топливо у Беларуси и Индии. «Россия все чаще выглядит как проигрывающая сторона, тогда как Украина демонстрирует признаки победителя», — считают авторы материала.
Параллельно укрепляются отношения Киева и Вашингтона. США начали подготовку к совместному производству украинских дронов, а также предоставили Украине возможность выпускать перехватчики для систем ПВО Patriot. Кроме того, в Конгрессе набирает поддержку новый пакет санкций против России, который может усилить давление на нефтяной сектор и так называемый теневой флот.
Москва по-прежнему обладает ресурсами для продолжения войны и может провести новую мобилизацию. Однако такой шаг способен усилить кадровый кризис и финансовое давление внутри страны.
«Вопрос теперь заключается в том, смогут ли технологическое преимущество Украины и поддержка США превратить нынешний перелом в устойчивое изменение хода войны», — пишут авторы.
По их мнению, дальнейшая политика Вашингтона в отношении Киева и санкционного давления на Москву может определить не только исход конфликта, но и будущее европейской безопасности.