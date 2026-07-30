Фиаско Путина 1 30.07.2026, 14:44

1,410

Фото: Getty Images

Год назад Кремль владел инициативой — теперь Россия импортирует топливо.

Еще год назад Путин прибыл в США с ожиданием выгодного соглашения по Украине. Москва сохраняла военную инициативу, а в Вашингтоне все чаще звучали заявления о необходимости Киеву идти на компромисс. Однако сейчас ситуация заметно изменилась, пишет 19FortyFive (перевод — сайт Charter97.org).

Украинские ракеты и беспилотники начали поражать российские нефтеперерабатывающие заводы, склады и логистические узлы далеко за линией фронта. Украина в 2026 году смогла вернуть около 270 квадратных миль территории — площадь, сопоставимую с размером Сингапура.

Одним из главных ударов по России стал энергетический кризис. Москва продлила запрет на экспорт бензина и впервые столкнулась с необходимостью закупать топливо у Беларуси и Индии. «Россия все чаще выглядит как проигрывающая сторона, тогда как Украина демонстрирует признаки победителя», — считают авторы материала.

Параллельно укрепляются отношения Киева и Вашингтона. США начали подготовку к совместному производству украинских дронов, а также предоставили Украине возможность выпускать перехватчики для систем ПВО Patriot. Кроме того, в Конгрессе набирает поддержку новый пакет санкций против России, который может усилить давление на нефтяной сектор и так называемый теневой флот.

Москва по-прежнему обладает ресурсами для продолжения войны и может провести новую мобилизацию. Однако такой шаг способен усилить кадровый кризис и финансовое давление внутри страны.

«Вопрос теперь заключается в том, смогут ли технологическое преимущество Украины и поддержка США превратить нынешний перелом в устойчивое изменение хода войны», — пишут авторы.

По их мнению, дальнейшая политика Вашингтона в отношении Киева и санкционного давления на Москву может определить не только исход конфликта, но и будущее европейской безопасности.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com