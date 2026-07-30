Названа ягода №1, которая помогает защитить организм от рака и сердечных болезней 1 30.07.2026, 14:53

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Она содержит много витаминов, клетчатки и природных антиоксидантов.

Среди десятков популярных ягод диетолог Саманта Кассетти для Today особенно выделила чернику. Именно ее часто называют одной из самых полезных ягод благодаря высокому содержанию антоцианов — природных соединений, которые придают ягодам темно-синий цвет и благотворно влияют на здоровье.

Почему именно черника

Черника богата антиоксидантами, которые помогают нейтрализовать свободные радикалы. Избыток этих нестабильных молекул может повреждать клетки организма, ускорять процессы старения и способствовать развитию хронических заболеваний.

Кроме того, черника содержит:

витамин С;

витамин К;

марганец;

клетчатку;

полифенолы;

антоцианы.

Благодаря такому составу эта ягода является отличным дополнением к сбалансированному питанию.

Как черника влияет на здоровье сердца

Регулярное употребление ягод связывают с поддержанием нормальной работы сердечно-сосудистой системы. Исследования свидетельствуют, что рацион, богатый ягодами, может способствовать:

поддержанию нормального АД;

улучшению состояния сосудов;

снижению уровня окислительного стресса;

поддержанию здорового уровня холестерина.

Именно антиоксиданты и полифенолы считаются главными веществами, обеспечивающими эти преимущества.

Может ли черника защитить от рака

Ни один продукт не может гарантировать защиту от онкологических заболеваний или вылечить их. Однако ученые активно исследуют влияние содержащихся в ягодах антиоксидантов на здоровье клеток.

Благодаря высокому содержанию антоцианов и полифенолов черника может помогать уменьшать оксидативный стресс и поддерживать естественные механизмы защиты организма. Именно поэтому его рекомендуют включать в разнообразный здоровый рацион.

Не только черника: какие ягоды также очень полезны

Хотя черника часто возглавляет различные рейтинги, не стоит забывать и о других ягодах:

голубика — содержит много антиоксидантов и клетчатки;

малина — одна из лидеров по содержанию пищевых волокон;

ежевика — богата витамином С и марганцем;

клубника — отличный источник витамина С;

клюква — традиционно ассоциируется со здоровьем мочевыводящей системы;

черная смородина — содержит большое количество витамина С.

Наибольшую пользу организм получает тогда, когда в рационе присутствуют разные ягоды, а не только один вид.

Сколько ягод стоит есть

Специалисты рекомендуют регулярно включать ягоды в ежедневное меню. Достаточно примерно одной горсти (100–150 г) свежих или замороженных ягод в день как часть сбалансированного питания.

Их можно добавлять к:

овсяной каше;

натуральному йогурту;

смузи;

творогу;

фруктовым салатам;

домашней выпечке без большого количества сахара.

Важно помнить, что замороженные ягоды также сохраняют большинство полезных веществ и могут быть отличной альтернативой вне сезона.

Черника заслуженно считается одной из самых полезных ягод благодаря высокому содержанию антиоксидантов, клетчатки и витаминов. Она может поддерживать здоровье сердца, помогать организму бороться с оксидативным стрессом и стать ценной частью здорового образа жизни. В то же время максимальную пользу приносит разнообразный рацион, в котором есть место и другим ягодам.

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