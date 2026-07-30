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В Беларуси изменили показатель, от которого зависят кредиты на жилье

  • 30.07.2026, 15:17
В Беларуси изменили показатель, от которого зависят кредиты на жилье

Решение принял Нацбанк.

Нацбанк Беларуси снизил расчетные величины стандартного риска (РВСР) на август. Эти показатели определяют, под какой максимальный процент банки могут выдавать кредиты — например, на жилье или автомобили.

Для новых кредитов населения (кроме льготных) РВСР установлена на уровне 17,83% годовых (сейчас — 17,96%).

Для новых безотзывных вкладов населения в рублях сроком от года до трех лет потолок по ставкам в августе составит 12,9% (сейчас он — 13,32%). Потолок по вкладам на срок свыше трех лет опустили с 14,81% до 14,62% годовых.

По новым инвестиционным кредитам для компаний и организаций (за исключением льготных) этот показатель на август установлен на уровне 10,69%.

Для новых кредитов, предоставленных компаниям (за исключением льготных, инвестиционных), потолок опустили до 12% годовых.

Еще один показатель, на который финучреждения ориентируются при выставлении процентных ставок по займам, — ставка рефинансирования. С 1 июня ее снизили с 9,75% до 9,25% годовых.

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