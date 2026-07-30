В Беларуси изменили показатель, от которого зависят кредиты на жилье
- 30.07.2026, 15:17
Решение принял Нацбанк.
Нацбанк Беларуси снизил расчетные величины стандартного риска (РВСР) на август. Эти показатели определяют, под какой максимальный процент банки могут выдавать кредиты — например, на жилье или автомобили.
Для новых кредитов населения (кроме льготных) РВСР установлена на уровне 17,83% годовых (сейчас — 17,96%).
Для новых безотзывных вкладов населения в рублях сроком от года до трех лет потолок по ставкам в августе составит 12,9% (сейчас он — 13,32%). Потолок по вкладам на срок свыше трех лет опустили с 14,81% до 14,62% годовых.
По новым инвестиционным кредитам для компаний и организаций (за исключением льготных) этот показатель на август установлен на уровне 10,69%.
Для новых кредитов, предоставленных компаниям (за исключением льготных, инвестиционных), потолок опустили до 12% годовых.
Еще один показатель, на который финучреждения ориентируются при выставлении процентных ставок по займам, — ставка рефинансирования. С 1 июня ее снизили с 9,75% до 9,25% годовых.