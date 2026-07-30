Павла Дурова в России внесли в список «террористов» и «экстремистов» 30.07.2026, 15:22

Павел Дуров

Cоответствующая запись под номером 6894 появилась в разделе «Физические лица».

Основатель Telegram Павел Дуров внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Соответствующая запись под номером 6894 появилась в разделе «Физические лица», передает РБК. Включение в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга влечет за собой ряд правовых ограничений: банки обязаны заморозить денежные средства и иное имущество такого лица, а проведение большинства финансовых операций становится невозможным.

Утром 29 июля Центр общественных связей ФСБ сообщил, что Дурову предъявлено обвинение в «содействии террористической деятельности». По версии ведомства, администрация Telegram не удалила каналы, чаты и боты, которые использовались украинскими спецслужбами для подготовки терактов в России. В частности, уголовное дело связано с использованием чат-бота знакомств «Дайвинчик/Leo» для вовлечения молодых россиян в диверсионно-террористическую деятельность.

По данным ФСБ, с июля 2025 года были задержаны 46 молодых людей, завербованных через «Дайвинчик». Следствие утверждает, что по заданиям украинских спецслужб они нападали на сотрудников полиции и совершали поджоги. Ведомство также сообщило о начале процедуры объявления Павла Дурова в международный розыск.

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