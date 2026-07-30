«Вышка есть, а связи нет» 30.07.2026, 15:23

Белорусы жалуются на отсутствие мобильной связи.

Базовые станции уже не справляются с количеством абонентов. Об этом пишет минчанка aicontentnatalia в соцсети Threads.

«A1, вот парадокс, — обращается она к мобильному оператору. — Вышка есть, а связи нет. Телефон перезагружаю по несколько раз на день, операторы сбрасывают сеть, но это бесполезно, если решать не корень проблемы. А проблема в том, что базовые станции уже не справляются с потоком людей, вышку новую построили, но так и не подключили до сих пор. Пора все же уходить МТС».

Мало того, в службе поддержки вместо живого человека абоненту отвечает ИИ-бот, от которого получить реальную помощь невозможно:

«А еще ваш бот Геннадий (или как его там) раздражает еще побольше, чем отсутствие интернета».

Пользователи соцсети пишут, что у других операторов — те же самые проблемы. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

— У нас в одном из микрорайонов Минска и вышки МТС до сих пор нет. И в МТС писали, и в Минсвязи писали, и в «Хвалю» сообщали. Ответ: ждите, скоро построим вышку. Связь уже десятый год по принципу «Местами Тебя Слышно».

— У нас такая же ситуация. Находясь в одном месте приложение, «Хваля» эпизодически показывает от одной до трех вышек. И толку от них ноль. Нужно буквально сдвинутся на 10-100 метров чтобы голос стал нормальный, постоянно захлебывается окончание слов. Интернет вообще работает с перебоями.

— А1, как и МТС в прошлом году, у нас работал в 3G без вопросов, но надоело постоянно симки подключать на лето. Думали, в этом году решим вопрос антенной, а оказалось, что в час пик и она не помогает.

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